Diskár z Malajzie hodil najďalej, ale pre neskorý príchod na súťaž mohol na zlato zabudnúť

Na meškanie nemali dôvod

Urážky cez čiaru

1.9.2021 (Webnoviny.sk) - K mimoriadne kurióznej situácii prišlo v utorok na paralympijských hrách v japonskom Tokiu. Stalo sa tak na Národnom štadióne v paraatletike, kde Muhammad Ziyad Zolkefli z Malajzie zvíťazil v hode diskom v kategórii F20, zo zlatej medaily sa však napokon netešil.Športovca z ázijskej krajiny totiž po pretekoch diskvalifikovali za neskorý príchod na súťaž. Zlato tak získal Ukrajinec Maksym Koval, striebro jeho krajan Oleksandr Jarovyj a bronz putuje do Grécka zásluhou Efstratiosa Nikolaidisa.Okrem Zolkefliho sa neskoro dostavili na súťaž aj ďalší dvaja športovci. "Meškali, no keďže za tým mohli byť logistické problémy, rozhodcovia im podmienečne umožnili štart. Všetko sa potom riešilo až po pretekoch," informoval hovorca Medzinárodného paralympijského výboru (MPV) Craig Spence.A keďže následné vyšetrovanie ukázalo, že diskári nemali relevantný dôvod na meškanie, diskvalifikovali ich. Diskvalifikácia pôvodného zlatého športovca z Malajzie so sebou priniesla veľkú vlnu hnevu od fanúšikov z tejto krajiny. Na mušku si vzali MPV aj ukrajinskú stranu."Na sociálnych sieťach sme zaznamenali mnoho príspevkov, veľa z nich je mimoriadne urážlivých a viaceré nemajú nič spoločné so súťažou diskárov. Je mi ľúto, ale pravidlá sú pravidlá. Nebola to chyba Ukrajincov, ale paraatléta z Malajzie," prezradil Spence, podľa ktorého spomenuté trio meškalo tri minúty, kým ich konkurencia prišla päť minút pred termínom.Podľa MPV sa trojica športovcov obhajovala tým, že príslušný oznam nepočula alebo bol v jazyku, ktorému nerozumejú. Kategória F20 je určená pre intelektuálne znevýhodnených športovcov.Malazia v roku 2019 prišla o organizáciu majstrovstiev sveta v paraplávaní, pretože nedokázala garantovať voľný vstup športovcov z Izraela na územie krajiny. A to so sebou prinieslo podobný scenár na sociálnych sieťach ako v utorok. "Úroveň urážok na adresu MPV bola aj vtedy dosť cez čiaru," dodal Spence.