Zaočkovaní tenisti by sa mohli na Australian Open vyhnúť karanténe aj prísnejším opatreniam

Zodpovednosť aj voči ostatným

Hráči by sa mohli vyhnúť hotelovej karanténe

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.9.2021 (Webnoviny.sk) - Tenisti zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 môžu v januári 2022 očakávať menej prísne opatrenia pri pohybe v uliciach Melbourne počas grandslamového turnaja Australian Open. Minister športu austrálskeho štátu Viktória Martin Pakula uviedol, že verí v konanie podujatia v pôvodne plánovanom termíne, teda od 17. do 30. januára 2022.Organizátori turnaja zatiaľ nešpecifikovali, za akých podmienok bude možný vstup hráčov či divákov zo zahraničia. Vedenia okruhov ATP a WTA uviedli, že medzi tenistami a tenistkami je približne polovica zaočkovaná proti koronavírusu.Aktuálne v americkom New Yorku prebieha záverečný grandslamový turnaj aktuálneho ročníka a hráči či hráčky nemusia byť očkovaní. Čo sa týka fanúšikov, do areálu vo Flushing Meadows sa dostanú osoby od 12 rokov iba v prípade, ak sa nechali zaočkovať minimálne jednou dávkou vakcíny.Niekdajšia svetová jednotka Brit Andy Murray je zaočkovaný a tvrdí, že osoby, ktoré pravidelne cestujú, teda aj hráči, majú zodpovednosť aj voči ďalším ľuďom. S týmto názorom súhlasí aj Martin Pakula a oznámil o pláne mať "voľnejší režim" u hráčov, ktorí budú počas AO zaočkovaní."Zatiaľ neviem povedať, aké budú podmienky pre samotný vstup do krajiny, no zodpovedne môžem prehlásiť, že pravidlá pohybu pre hráčov budú rozdielne pri zaočkovaných osobách a ľuďoch bez vakcíny. Čoskoro na ATP a WTA zašleme detaily, myslím si však, že veľmi múdre bude prísť do Austrálie s očkovaním," povedal Pakula.V austrálskom štáte Viktória doteraz zaočkovali približne 35 percent populácie, cieľ je dosiahnuť 80-percentnú úroveň. Organizátori AO veria, že hráči sa v januári 2022 vyhnú tvrdým opatreniam v podobe hotelovej karantény pri príchode do krajiny."V tomto roku sme turnaj zvládli napriek tomu, že očkovanie v tom čase ešte nebolo k dispozícii. Som preto presvedčený, že v januári 2022 sa Australian Open uskutoční, čo je veľmi dôležitý fakt," dodal Pakula.