Diskriminácia žien v typických mužských povolaniach klesla, dôvody ich nižšieho odmeňovania sú iné

Prieskum medzi akademikmi a laikmi

Dôvod nižšieho odmeňovania žien

5.4.2024 (SITA.sk) - Smernica Európskej únie , ktorú plánuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR onedlho implementovať aj na Slovensku, sa zameriava na zníženie rozdielnych platov medzi mužmi a ženami. Analytik Róbert Chovanculiak z inštitútu Iness poukázal v tomto prípade na nedávnu meta-analýzu, podľa ktorej sa diskriminácia žien znížila.Výskumníci prišli na to, že za posledné dekády nerovnomerné postavenie žien v typických mužských povolaniach kleslo, alebo až vymizlo. Naopak sa začala objavovať diskriminácia mužov v typických ženských povolaniach.Autori v rámci svojej štúdie tiež spravili prieskum medzi akademikmi a laikmi, kde sa ich pýtali, ako vysokú mieru diskriminácie odhadujú. Obe skupiny nadhodnotili jej prítomnosť vrátane akademikov, ktorí sa venujú problematike rozdielov medzi mužmi a ženami v práci.Meta-analýza teda odhalila, že zatiaľ čo zamestnávatelia netrpia rodovými stereotypmi , spoločnosť si naďalej myslí, že firmy stále diskriminujú ženy. Naďalej to však neznamená, že ženy a muži majú na trhu práce rovnaké postavenie, no problémom už nie je diskriminácia zamestnávateľov.Jedným z hlavných zdrojov nižšieho odmeňovania žien v práci môže byť materstvo. Ženy prerušia kariérny rast a po materskej dovolenke preferujú skôr flexibilnejšie zamestnanie. Podľa analytika Róbert Chovanculiaka z Iness problémy s mzdami by sa mohli vyriešiť jedine zmenou kultúrneho nastavenia spoločnosti.Na Slovensku máme jednu z najdlhších rodičovských dovoleniek v rámci Európskej únie , čo prispieva k nižšiemu ohodnoteniu žien. V prípade jej zníženia z troch na jeden rok by mohlo dôjsť k znižovaniu mzdovej penalizácie žien na trhu práce. Rovnako by tejto problematike podľa analytika pomohla aj deregulácia škôlok, ich spravodlivé financovanie cez normatív a podobne.