Kočner a Rusko podali v kauze televíznych zmeniek dovolanie

Nezákonné odpočúvanie

Odposluchy s kauzou falšovania zmeniek nesúvisia

Odmietnutá sťažnosť





Marianovi Kočnerovi a Pavlovi Ruskovi uložil



Marianovi Kočnerovi a Pavlovi Ruskovi uložil Špecializovaný trestný súd v roku 2020 v kauze falšovania miliónových televíznych zmeniek zhodne po 19 rokov väzenia, Najvyšší súd SR im tresty potvrdil 12. januára 2021.

5.4.2024 (SITA.sk) - Odsúdení Marian Kočner Pavol Rusko prostredníctvom svojich obhajcov podali krátko pred uplynutím zákonnej trojročnej lehoty voči rozhodnutiam súdov v kauze falšovania miliónových televíznych zmeniek dovolanie.Informovala o tom spoločnosť Neuropea , ktorá mediálne zastupuje spoločnosť Markíza Slovakia v zmenkovej kauze. Dovolanie obsahuje výpočet údajných vád napadnutých rozhodnutí súdov, ktoré podľa odsúdených robia dovolanie odôvodnené.Okrem iného medzi podstatné nedostatky radia aj údajné porušenie práva na obhajobu. To údajne nastalo z dôvodu nezákonného odpočúvania.Odsúdená dvojica sa sťažuje aj na porušenia prezumpcie neviny v nadväznosti na mediálne výroky prokurátora.Právny zástupca Markízy Tomáš Kamenec však spomenuté tvrdenia odmieta.„Z toho, čo vieme, odposluchy boli realizované v inej trestnej veci a s kauzou falšovania zmeniek nijako nesúvisia. Išlo o riadne a súdom schválené použitie informačno-technických prostriedkov, ktorými však neboli získané akékoľvek poznatky, ktoré by odôvodňovali ďalšie pokračovanie v trestnom stíhaní," uviedol Kamenec.Podľa advokáta odposluchy s ohľadom na ich začiatok a ukončenie nijako nemohli ovplyvniť právo na obhajobu obvinených.„Pokiaľ je mi známe, v konaní o obžalobe pre falšovanie zmeniek boli vykonané v zásade len dôkazy, ktoré boli zabezpečené pred začatím odposluchov a práve tieto viedli k odsúdeniu dovolateľov. V podanom dovolaní dovolatelia ani len neindikujú žiadnu podstatnú okolnosť, ktorá by v danej súvislosti svedčila o skutočnom zásadnom vplyve na ich právo na obhajobu," skonštatoval Kamenec.Ako ďalej uviedol, v konečnom dôsledku sa otázkou údajnej nezákonnosti odpočúvania zaoberal aj Ústavný súd SR , ktorý v celom rozsahu odmietol sťažnosť Mariana Kočnera a jeho obhajcov.Kamenec odmieta aj tvrdenia ohľadom porušenia prezumpcie neviny oboch odsúdených. „Prokurátor v žiadnom svojom mediálnom výstupe nepovedal, že Kočner alebo Rusko sú vinní zo spáchania toho činu, ale iba hodnotil silu dôkaznej situácie. K porušeniu prezumpcie neviny tak nedošlo," doplnil advokát.