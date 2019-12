Diskusia parlamentu o rozpočte verejnej správy sa blíži ku koncu

Na snímke parlamentné plénum počas rokovania schôdze Národnej rady SR. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 3. decembra (TASR) - Diskusia k návrhu rozpočtu verejnej správy sa blíži ku koncu. V pléne Národnej rady SR majú vystúpiť ešte štyria poslanci, ktorí sa prihlásili do ústnej rozpravy.Opozícia návrh rozpočtu kritizuje a upozorňuje na viaceré riziká.vyhlásil v úvode piateho rokovacieho dňa 53. schôdze poslanec Ondrej Dostál (SaS).Podľa Dostála sa vláda snaží zmäkčiť zákon o rozpočtovej zodpovednosti.tvrdí s tým, že rôzne sociálne balíčkymyslí si Dostál. Na druhej strane však vláda podľa neho berie prostredníctvom daní.vymenoval Dostál.Po skončení rozpravy k štátnemu rozpočtu sa poslanci vrátia k ďalším návrhom zákonov. Do programu by mali pribudnúť aj vládne návrhy zákonov, ktoré vzišli z mimoriadneho rokovania vlády. V utorok by tiež malo plénum hlasovať o troch návrhoch z dielne ministerstva zdravotníctva. Definitívne by mali rozhodnúť o tom, či sa budú do predškolských zariadení prijímať len zaočkované deti. Hlasovať by tiež mali o návrhu reformy nemocníc, tzv. stratifikácii.