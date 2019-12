NASA objavila na povrchu Mesiaca zvyšky indického pristávacieho modulu

Povrch Mesiaca, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 3. decembra (TASR) - Zhruba tri mesiace po neúspešnej indickej misii na Mesiac objavila americká vesmírna agentúra NASA zvyšky tohto bezposádkového zariadenia.Pristávací modul Vikram sa roztrieštil na povrchu Mesiaca, ale hlavný orbiter zostáva stále na jeho obežnej dráhe. Išlo v poradí o druhú prieskumnú misiu Indie; odštartovala v polovici júla a nazýva sa Čandraján-2.Orbiter uvoľnil pristávací modul, ktorý mal zosadnúť do predtým nepreskúmanej oblasti Mesiaca, pričom táto operácia mala trvať päť dní. Približne dva kilometre od mesačného povrchu sa však Vikram odmlčal.NASA zverejnila fotografiu lokality nárazu a zvyškov modulu, ktoré sú roztrúsené na ploche niekoľkých kilometrov, informovala v utorok tlačová agentúra DPA.Indická vesmírna agentúra ISRO stratila kontakt s Vikramom iba niekoľko minút pred jeho plánovaným pristátím.Hlavným cieľom misie Čandraján-2 za 142 miliónov dolárov bolo preskúmať oblasť južného pólu Mesiaca, analyzovať tamojší povrch a pátrať po vode.Úspešné mäkké alebo kontrolované pristátie na Mesiaci by bolo z Indie spravilo iba štvrtú krajinu, ktorej by sa to podarilo dosiahnuť - po Spojených štátoch, Rusku a Číne. Pokus Izraela o rovnaký cieľ sa v tomto roku tiež skončil neúspechom.