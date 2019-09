Diskusii v parlamente dominovali zmeny v potratovom zákone

Ilustračná snímka Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 24. septembra (TASR) - Diskusia o zmenách v zákone o umelom prerušení tehotenstva dominovala deviatemu dňu 49. schôdze Národnej rady (NR) SR. Štyri návrhy na zmeny v zákone predložili opoziční poslanci z OĽaNO, ĽSNS, Sme rodina a nezaradený poslanec Richard Vašečka. Zákonodarcovia diskutovali o návrhoch takmer tri hodiny, do debaty sa zapájali najmä opoziční poslanci. Zastúpenie koalície v pléne bolo minimálne. Poslanci budú v debate pokračovať aj v stredu (25. 9.).Vašečka v úvode diskusie kritizoval súčasný zákon, podľa jeho slov jeSvojim návrhom chce zakázať takzvané potraty na požiadanie. Ponecháva výnimku pri vážnom ohrození života a zdravia matky, vysokom riziku poškodenia plodu či pri tehotenstve, ktoré je následkom trestného činu. K tejto téme podľa jeho slov treba pristupovaťMilan Krajniak (Sme rodina) zdôraznil, že tehotná matka a otec sa k tejto otázke - na rozdiel od dieťaťa v tele ženy - vedia vyjadriť. Zdôraznil, že dieťa si ochranu zaslúži od momentu, keď sa dá na ultrazvuku zachytiť tlkot jeho srdca. Navrhuje preto skrátiť súčasným zákonom stanovenú lehotu, keď možno potrat vykonať, z 12. týždňov tehotenstva na sedem.Poslanec OĽaNO Marek Krajčí považuje za dôležitú pomoc matkám v zložitej životnej situácii či zefektívnenie sprostredkovania náhradnej starostlivosti. Poukázal na to, že ženám pred potratom často chýbajú informácie o alternatívach a dostatočná podpora. Poznamenal, že sú často k potratu donútené okolím či životnou situáciou. Upozornil pritom na nepriaznivý dopad interrupcie na psychiku ženy.S tým, že potrat nie je nikdy dobrý, súhlasí aj nezaradená poslankyňa Simona Petrík. Poukázala však na to, že počet potratov v súčasnosti na Slovensku klesá. Súhlasí s Krajčím, že treba zlepšiť prevenciu a poradenstvo. Ženy však majú podľa nej právo rozhodnúť o interrupcii samy.zdôraznila. Podotkla, že ak sa zakážu potraty na Slovensku, ich množstvo sa nezníži, budú sa vykonávať ilegálne a bez dozoru lekára. Riešiť podľa nej treba finančnú pomoc matkám a lepšie sociálne zabezpečenie. Spomenula tiež možnosť hradenia antikoncepcie z verejných zdrojov. Obmedzenie interrupcií označila za ľahké, ale zbytočné.Nezaradená poslankyňa Anna Verešová zdôraznila právo na život ako základné ľudské právo pre všetkých bez rozdielu. V tejto súvislosti požiadala ĽSNS, ktorá predložila jeden z návrhov, aby sa ospravedlnili za výroky svojich členov v súvislosti s Rómami. Poukázala na to, že aj rómske matky a tehotné ženy majú rovnaké právo na život.podotkla. Kritizovala ich tiež za schvaľovanie prvkov ideológie, ktorá spôsobila smrť množstva ľudí, matiek aj detí, spomenula aj experimenty na tehotných ženách. Predseda ĽSNS Marian Kotleba reagoval tým, že jeho strana nemá s nacizmom nič spoločné.povedal v pléne.