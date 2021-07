Diskvalifikovaní Nigérijčania protestovali v uliciach Tokia, dve inštitúcie obvinili z nedbanlivosti

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.7.2021 (Webnoviny.sk) - Nigérijskí atléti diskvalifikovaní z olympijských hier v Tokiu v piatok protestovali proti postupu Jednotky pre integritu atletiky (AIU) a zároveň obvinili z nedbanlivosti Nigérijskú atletickú federáciu (AFN). Informoval o tom web politicsnigeria.com.AIU vylúčila z Hier XXXII. olympiády dovedna 20 atlétov zo siedmich krajín, no až desať z Nigérie, čo predstavuje viac ako 40 percent zloženia jej atletického tímu. Medzi vylúčenými sú aj traja zástupcovia Ukrajiny a Bieloruska a po jednom atlétovi z Etiópie a Maroka.Týchto športovcov diskvalifikovali za to, že nesplnili minimálne požiadavky na testovanie. Po verdikte sa preto Nigérijčania rozhodli vyjsť do ulíc Tokia, aby vyjadrili sklamanie z toho, že ich sen o účasti pod piatimi kruhmi zmarila nedbalosť ministerstva športu a AFN.V japonskej metropole zorganizovali protest s transparentmi, ktorými upozorňovali na nedbalé konanie spomenutých inštitúcií. "Prečo by sme mali trpieť pre nedbalosť niekoho iného,“ bolo uvedené na transparente, ktorý držal jeden zo športovcov. "Všetko, čo sme chceli urobiť, je súťažiť,“ hlásil ďalší nápis.Atletické súťaže na OH v Tokiu odštartovali v piatok 30. júla.