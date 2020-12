Dištanc na dvanásť rokov a mastná pokuta, niekdajšiu slovenskú tenistku potrestali za korupciu

Úplatok za kanára

STZ sa prípadom nezaoberal

31.12.2020 (Webnoviny.sk) - Jednotka tenisovej integrity (TIU) udelila Slovenke Dagmare Baškovej dištanc na dvanásť rokov za korupciu. Okrem toho je súčasťou trestu aj pokuta 40-tisíc USD, no slovenská športovkyňa z nej musí do 90 dní zaplatiť iba 1000 USD, keďže vinu priznala a spolupracovala s vyšetrovateľmi.Podľa TIU bolo u Baškovej preukázané pochybenie v piatich prípadoch, všetky z roku 2017.Dagmaru Baškovu už vlani vo vlasti odsúdili za športovú korupciu, dostala vtedy pokutu 1500 eur.Slovenka mala za úplatu 1500 eur ovplyvniť priebeh a výsledok tenisového zápasu hraného 15. marca 2017 a to tak, že druhý set prehrá 0:6. Čo sa napokon aj stalo skutočnosťou.Bašková podľahla na antukovom podujatí ITF v tuniskom Hammamete s dotáciou 15 000 USD v 1. kole dvojhry Talianke Camille Scalovej 3:6, 0:6.Bašková si sľúbenú finančnú hotovosť zaslanú cez službu Moneygram prevzala 23. júna 2017 v priestoroch nákupného centra v Bratislave.Neskôr sa dobrovoľne priznala, uznala vinu za spáchaný skutok a prijala dohodu o vine a treste.Dagmara Bašková počas svojej kariéry bola v rebríčku WTA najvyššie na 1117. mieste vo dvojhre a na 777. priečke vo štvorhre. Posledný súťažný duel odohrala v auguste 2017 v tureckom Istanbule.Slovenský tenisový zväz (STZ) sa vtedy konaním Baškovej nezaoberal, keďže v tom čase už nebola členkou STZ."V opačnom prípade by sme postupovali podľa disciplinárneho poriadku. Za svoje počínanie bola odsúdená, prípad je uzavretý. Ide síce o Slovenku, ale u nás už dlhšie nebola aktívna," komentoval vtedy situáciu generálny sekretár STZ Igor Moška pre agentúru SITA.