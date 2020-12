Edinson Cavani zaplatí za svoje slová na instagrame, dostal pokutu a dištanc na tri zápasy

Cavani porušil pravidlá

Klub sa zastal hráča

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

31.12.2020 (Webnoviny.sk) - Anglická Futbalová asociácia (FA) potrestala útočníka Edinsona Cavaniho z klubu Manchester United zastavením činnosti na tri stretnutia za to, že na instagrame použil nevhodný španielsky výraz na osoby čiernej pleti.Uruguajský futbalista bezprostredne po incidente vysvetľoval, že malo ísť o akýsi láskavý pozdrav. Situácia sa však zvrtla.Okrem uvedeného dištancu musí Cavani zaplatiť pokutu 100-tisíc libier, čo je v prepočte takmer 112-tisíc eur.Podľa vyjadrenia FA boli Cavaniho slová "urážlivé, nevhodné a neúctivé" a tiež nimi porušil nastavené pravidlá, keďže "odkazovali priamy alebo nepriamy odkaz na farbu pleti, rasu alebo etnický pôvod".Cavani sa previnil koncom novembra, na instagram vtedy pridal príspevok po dvoch góloch do siete Southamptonu pri ligovom triumfe United 3:2."Uvedomujeme si, že za porušenie predpisov musel prísť trest minimálne na tri zápasy. Veríme však, že príslušná komisia v písomnom stanovisku zdôrazní, že Edinson Cavani nie je rasista a ani jeho úmysel nebol rasistický, čo vyplýva aj z kontextu príspevku," uvádza sa v stanovisku Manchestru United.Futbalista, ktorý do Manchestru United prišiel pred touto sezónou z francúzskeho tímu Paríž Saint-Germain, uvedený príspevok zo sociálnej siete vymazal a za celý incident sa ospravedlnil."Edinson Cavani si neuvedomoval, že jeho slová by mohli byť nesprávne interpretované. Napriek tomu, že šlo len o poďakovanie priateľovi za gratuláciu, sa rozhodol nespochybniť obvinenie a trest rešpektovať ako prejav solidarity pri boji FA proti rasizmu vo futbale." doplnil klub z Manchestru.