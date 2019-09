Divac sa stal členom Siene slávy NBA

Na archívnej snímke Vlade Divac. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 7. septembra (TASR) - Srbského basketbalistu Vlada Divaca uviedli do Sieňe slávy zámorskej NBA.Súčasný tréner Sacramenta Kings je od piatka členom Siene slávy Naismith Memorial v Springfielde. Vo svojom príhovore poďakoval svojmu niekdajšiemu spoluhráčovi z juhoslovanskej reprezentácie Tonimu Kukočovi. "."Divac získal v roku 1988 s národným tímom Juhoslávie olympijské striebro v juhokórejskom Soule a ten istý úspech sa mu podaril aj o osem rokov neskôr so srbským výberom v Atlante. V NBA odohral 16 sezón, počas ktorých si obliekal dresy Los Angeles Lakers, Charlotte Hornets a Sacramenta Kings. Spolu s ním bol do Siene slávy in memoriam uvedený aj Chuck Cooper - prvý draftovaný afroamerický hráč, ktorý v profilige debutoval v roku 1950 v drese Bostonu Celtics.