Vo finále svetového pohára vodného slalomu uvidíme 3 našich singlistov

Na archívnej snímke slovenský reprezentant Alexander Slafkovský. Foto: TASR - Dušan Hein Foto: TASR - Dušan Hein

Praha 7. septembra (TASR) - Všetci traja slovenskí singlisti postúpili do finále 5. kola Svetového pohára vo vodnom slalome. V sobotu v pražskej Troji sa najviac vydarilo semifinále Alexandrovi Slafkovskému, ktorý predviedol čistú jazdu a časom 101,40 sekundy obsadil 2. miesto. Za najrýchlejším Benjaminom Savšekom zo Slovinska však zaostal takmer o dve sekundy. Do elitnej desiatky sa prebojovali aj Michal Martikán (102,79 s) zo 4. priečky, hneď za ním skončil Matej Beňuš (102,85). Obaja si pripísali dvojsekundovú penalizáciu.Vo finále SP v Troji si pretekári pripíšu do klasifikácie dvojnásobný počet bodov. V Prahe zároveň pokračuje slovenská kvalifikácia o miestenky na budúcoročnú olympiádu v Tokiu.