Diváci aj poslucháči by podľa Machaja mali dostať od verejnoprávneho média objektívne a vyvážené informácie

Každý divák a poslucháč verejnoprávneho média by mal mať garantované, že dostane objektívne, nestranné a vyvážené informácie a lepšie pochopí svet okolo seba.

Na verejnom vypočutí pred parlamentným výborom pre kultúru a médiá to povedal kandidát na post generálneho riaditeľa RTVS Ľuboš Machaj s tým, že vždy bol zástancom toho, že koncesionárske poplatky platia všetci a záujmom verejnoprávneho média by malo byť, aby sa jeho obsah dostal k čo najväčšiemu počtu ľudí. Zdôraznil, že je potrebné poskytovať hodnotový program, ktorý nikde inde nie je.

Odliv poslucháčov

Silnejšie prepojenie

13.6.2022 (Webnoviny.sk) -Machaj upozornil, že pokračuje odliv poslucháčov rozhlasu. Problém je podľa neho v tom, že odišli poslucháči všetkých vekových kategórií. Podotkol, že televízia rozšírila programovú ponuku, stále je však v sledovanosti na treťom mieste.Najdôležitejšie je podľa neho podporiť všetko kreatívne a aby sa neplytvalo verejnými zdrojmi. Ako uviedol, trojzložkové financovanie, teda koncesionárskymi poplatkami, zmluvou so štátom a príjmami z reklamy, bude aj v nasledujúcom období.Koncesionárske poplatky označil za garanciu nezávislosti, ale ak sa nezvýšia, bude potrebné ich saturovať spoluprácou so štátom. Poukázal na to, že sa výrazne zvýšili výdavky, čo spôsobila príprava nových programových služieb verejnoprávneho média.Spustenie spravodajského okruhu 24 nepovažuje Machaj za dobre pripravené. Podľa neho by malo vzniknúť silné prepojenie medzi televíziou a rozhlasom v prípade tohto kanála.Konštatoval, že problematické je neobsadenie spravodajského bodu v Poľsku. Za dôležitý považuje online priestor RTVS, pretože kto v tomto priestore pracuje, pripravuje si svoju budúcnosť.Machaj bol v minulosti programovým šéfom rozhlasu, dramaturg Slovenskej televízie. Je tiež spoluzakladateľom niekdajšieho rádia Twist.