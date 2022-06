Prešovské kasárne získajú na obnovu viac ako 11 miliónov eur, investíciu chce rezort realizovať do 2025

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (MO SR) plánuje do roku 2025 investovať do prešovských kasární vyše 11 miliónov eur. Ako uviedlo ministerstvo na sociálnej sieti, Sokolovské a Dukelské kasárne v Prešove sú dobrým príkladom vytvárania pracovného prostredia hodného 21. storočia.

„Tvorba lepších a dôstojných podmienok pre výkon práce profesionálnych vojakov je jednou z hlavných priorít nášho rezortu," informovalo MO SR na sociálnej sieti.

Kontrola procesu

Investície v exteriéri

13.6.2022 (Webnoviny.sk) -Kasárne v Prešove navštívili minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) spolu s náčelníkom Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky generálom Danielom Zmekom, ako aj ďalšími odborníkmi z rezortu obrany.Cieľom návštevy bolo nielen skontrolovať proces jednotlivých rekonštrukčných prác, ale zároveň identifikovať ďalšie možnosti na zlepšovanie zastaranej infraštruktúry.„V roku 2021 sme do štandardnej údržby týchto kasární investovali viac ako 409 500 eur na sociálne zariadenia, fasády, strechy, či osvetlenia a vybudovali sme prístrešky na garážovanie techniky v hodnote 1 152 000 eur," uviedlo ministerstvo.V tomto roku investovalo ministerstvo do výmeny okien, opravy cestných komunikácií, fasád a striech 569 000 eur a do roku plánujú vzhľadom na reálne potreby vojakov a infraštruktúry do týchto útvarov investovať ešte viac ako 11 miliónov eur.„Naši vojaci si totiž zaslúžia dôstojné podmienky pre službu vlasti," dodalo ministerstvo.