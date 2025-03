Diváci milujú kino! CINEMAX hlási rekordy a skvelý začiatok roka 2025

Rekordné tržby z kinoreklamy



Rok 2025 odštartoval fenomenálne!

10.3.2025 (SITA.sk) - Viac ako 2,2 milióna divákov, historicky najvyššie tržby z reklamy a rekordná návštevnosť v letných mesiacoch. Diváci si užili pestrú filmovú ponuku, tematické eventy aj prémiové služby. To všetko sa odrazilo na rastúcej popularite kín CINEMAX. A rok 2025 odštartoval ešte silnejšie – s rekordným februárom a fenoménom menom Černák. Má filmový priemysel vôbec nejaký strop a na čo všetko sa môžeme tešiť v roku 2025?Sieť multikín CINEMAX má za sebou mimoriadne úspešný rok. Záujem filmových divákov a diváčok o návštevu svojho obľúbeného kina bol zrejmý prakticky z každého merateľného ukazovateľa a výsledky podčiarkujú skutočnosť, že sa filmovému biznisu darí! 14 prevádzok najväčšej siete viacsálových kín v 12 slovenských mestách navštívilo v roku 2024 viac ako 2,2 milióna divákov, čo predstavuje nárast o takmer 5,5 % v porovnaní s rokom 2023.„Tento výsledok vnímame ako potvrdenie, že diváci a diváčky majú radi kino a stále je to pre nich atraktívne spoločenské prostredie. Divákom sme priniesli zaujímavé filmy a akcie, ktoré ich prilákali do kín, no nemalú úlohu zohráva aj naša snaha inovovať – či už ide o modernizáciu našich kín, exkluzívne filmové premiéry, tematické podujatia, alebo prémiové služby, ako IMAX či VIP Lounge, ktoré robia návštevu kina skutočným zážitkom,“ hovorí Ivan Bobošík, CMO v CINEMAX. Tieto čísla potvrdili aj výsledky prieskumu spoločnosti KPMG, v ktorom je CINEMAX lídrom spomedzi všetkých značiek v sekcii Zábava a voľný čas za rok 2024.Ďalším z míľnikov, ktoré sa CINEMAX podarilo počas minulého roka prelomiť sú tržby z kinoreklamy, ktoré oproti predchádzajúcemu roku narástli o 10,5 % a stali sa historicky najvyššími tržbami z reklamy v celej doterajšej histórii kín CINEMAX.„Rekordný nárast tržieb z kinoreklamy reflektuje neutíchajúcu a výnimočnú dôveru zadávateľov v efektivitu tohto média. Medzi novými, ale aj existujúcimi klientmi sa reklama v kinách teší mimoriadnej obľube a popularite, najmä vďaka svojej mutlimediálnosti a vysokému percentu zapamätateľnosti. „Potvrdzujú nám to aj dáta z prieskumu.* Ak porovnáme akceptáciu videoreklamy v kine, na internete a v televízii, jednoznačne najviac akceptovateľná je práve kinoreklama, s výrazným odstupom od ostatných dvoch mediatypov. Kľúčovou výhodou kinoreklamy je podstatne vyššia pozornosť, ktorú jej diváci venujú (sústredenie, dopozeranie, nižšia intenzita paralelnej činnosti),“ hovorí Senior sales manažérka, Mária Tomčíková a ďalej dodáva. Kino ponúka jedinečné prostredie, kde dokáže reklama zaujať diváka bez rušivých vplyvov, a zároveň oslovuje vysoko angažované publikum Aj to je dôkazom, že kinoreklama je stále viac sexy mediatyp a má svoje pevné miesto v marketingových stratégiách našich partnerov,“ hovorí M. Tomčíková.Najnavštevovanejšie minuloročné snímky v kinách CINEMAX sa navzájom líšili žánrami i krajinami vzniku, potešiteľná je účasť dvojice domácich filmov vo vrcholnej päťke rebríčka:Trend z minulých rokov ukazuje, že z hľadiska návštevnosti sú najsilnejšími mesiacmi tie prázdninové, vlani dominoval august, počas ktorého navštívilo sieť CINEMAX rekordných viac ako 350 tisíc divákov.V intenciách žánrovej rôznorodosti CINEMAX prináša svojmu publiku na pravidelnej báze aj tematické eventové premietania.Najdlhšou tradíciou sa môže pýšiť Babská jazda, ktorej kombinácia silného filmového titulu, welcome drinku, darčekov a losovania tomboly sa už roky teší obľube dámskej časti publika. O čosi novším konceptom je Friends Movie Night, ktorej cieľovou skupinou sú rôzne skupiny filmových fanúšikov.Historicky prvú a beznádejne vypredanú FRIENDS MOVIE NIGHT sme zrealizovali s predpremiérou filmu MIKI v auguste 2024. Pravidelná Rodinná nedeľa kombinuje premietanie filmu určeného detskému publiku s aktivitami, vďaka ktorým môžu rodičia s deťmi stráviť v kine nezabudnuteľné popoludnie.Kiná CINEMAX však nie sú len priestormi na premietanie a sledovanie najaktuálnejších filmov. V roku 2024 hostili sály viac ako 250 eventov – rôznych druhov školení, konferencií, roadshows či súkromných projekcií. Za zmienku určite stojí vypredaná tour detského zoskupenia Spievankovo, ktorú si užili deti a rodičia v kinách po celom Slovensku.Medziročne CINEMAX rástol aj v návštevnosti web stránky, oproti predchádzajúcemu roku o 11 %. Podobne sa vyvíjal trend aj na sociálnych sieťach či v počte odberateľov pravidelného filmového newslettra.Výsledky z roku 2024 chce CINEMAX potvrdiť aj v roku 2025. Už teraz je jasné, že február 2025 s návštevnosťou viac ako 250 tisíc divákov dopadol nad očakávania.Najväčší podiel má na tom film Černák, ktorý PREKONAL REKORDY A PREPÍSAL FILMOVÉ REBRÍČKY! Spomedzi všetkých filmov, ktoré prišli do slovenských kín od 1.1.1993, tj od vzniku samostatnej Slovenskej republiky, zaznamenal rekordnú návštevnosť a už počas samotného otváracieho víkendu ho v slovenských kinách videlo takmer 134 000 divákov.Diváci a filmoví fanúšikovia sa môžu tešiť na veľmi silnú filmovú ponuku. Do kín prídu filmy ako Superman, Mission Impossible 8, F1 s Bradom Pittom, snímka Michael o americkom popovom spevákovi a skladateľovi, či dlho očakávaný film Duchoň. Detského diváka potešia filmy ako Minecraft, Snehulienka, Zootropolis 2 či Lilo&Stich. V závere roka sa môžu fanúšikovia Jamesa Camerona tešiť na pokračovanie Avatara.