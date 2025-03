Drlička sa uchádza o pozíciu riaditeľa Divadla P. O. Hviezdoslava, na verejné vypočutie chce prísť aj Transparency

Adepti na pozíciu riaditeľa

Tri časti verejného vypočutia

Na vypočutie príde aj TIS

10.3.2025 (SITA.sk) - Divadlo P. O. Hviezdoslava (DPOH) v Bratislave hľadá nového riaditeľa či riaditeľku a pripravuje výberové konanie na obsadenie tejto pozície. Ako divadlo pripomenulo, spolu s novým šéfom hľadajú aj nového umeleckého riaditeľa či riaditeľku. Výberové konanie vyhlásili minulý tok začiatkom decembra.„Výberová komisia po preštudovaní a predbežnom vyhodnotení vypracovaných zadaní Koncepcia riadenia DPOH na roky 2025 – 2030 zhodnotila, že do 3. kola výberového konania postupuje päť dvojíc uchádzačov. Jedna z dvojíc uchádzačov sa pred ukončením 2. kola výberového konania rozhodla odstúpiť z procesu,“ informovalo DPOH.O pozíciu riaditeľa DPOH sa bude uchádzať aj Matej Drlička , ktorý v minulosti zastával pozíciu riaditeľa Slovenského národného divadla (SND) . Z tej ho minulý rok v lete odvolala ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS). O pozíciu umeleckého riaditeľa sa vo dvojici s Drličkom uchádza divadelný režisér Matúš Bachynec.Ďalšou adeptkou na post riaditeľky DPOH je riaditeľka Divadelného ústavu Vladislava Fekete , vo dvojici je s ňou uchádzačka o pozíciu umeleckej riaditeľky Veronika Kolejáková. O vedenie DPOH sa uchádzajú aj Dušan Poliščák a Mário Drgoňa, ktorý pôsobí v SND ako lektor dramaturgie.O funkciu opätovne zabojuje súčasná riaditeľka DPOH Valeria Schulczová a spolu s ňou sa o post umeleckého riaditeľa bude uchádzať Ján Šimko . Päticu adeptov na riaditeľa DPOH uzatvára Anton Šulík , spolu s ním by ako umelecký riaditeľ mohol pôsobiť slovenský scenárista a spisovateľ Silvester Lavrík.Verejné vypočutie sa bude konať 25. marca od 9:00 v priestoroch Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy na Primaciálnom námestí v Bratislave. Nasledujúci deň sa uskutoční neverejná časť vypočutí kandidátov pred výberovou komisiou. Verejné vypočutie bude mať tri časti, a to prezentáciu Koncepcie, priestor na otázky výberovej komisie a priestor na otázky verejnosti.„Účasť verejnosti na verejnom vypočutí je možná sledovaním živého prenosu z vypočutia, ktorý bude sprístupnený na internetovej stránke DPOH, ako aj možnosťou klásť otázky,“ informuje divadlo. Verejnosť môže svoje otázky zasielať od 14. do 21. marca prostredníctvom portálu SLIDO.„Výberová komisia vyhodnotí relevantnosť otázok a pri dodržaní časového harmonogramu verejného vypočutia umožní ich zodpovedanie. Pri kladení otázok je dôležité uviesť, ktorej dvojici uchádzačov má byť otázka položená, otázky navrhujeme pokladať vo formáte: „PRIEZVISKO1 – PRIEZVISKO2: Otázka“,“ uviedlo DPOH.Na verejnom vypočutí sa osobne budú môcť zúčastniť členovia a členky Správnej rady DPOH n.o., a tiež organizácia Transparency International „Po verejnom vypočutí uchádzačov výberová komisia vypracuje hodnotenie kandidátov v rámci schválených kritérií a pripraví svoje finálne odporúčanie pre Správnu radu DPOH n.o. v termíne od 31. marca do 11. marca,“ uvádza DPOH.Správna rada DPOH n.o. tieto odporúčania komisie vyhodnotí na svojom zasadnutí. V prípade, ak schváli odporúčanú dvojicu, nový riaditeľ a umelecký riaditeľ by mali byť vymenovaní medzi 14. až 25. aprílom tohto roka.