Diváci Netflixu sa možno dočkajú nového spracovania románu Pýcha a predsudok, projekt je v príprave

Pýcha a predsudok, azda najznámejší román od Austenovej s dnes už ikonickými postavami Elizabeth Bennetovou a Fitzwilliamom Darcym, má na svojom konte početné spracovania pre strieborné plátno a televíziu.



Známe sú napríklad film z roku 2005, v ktorom si hlavných hrdinov zahrali



Pýcha a predsudok, azda najznámejší román od Austenovej s dnes už ikonickými postavami Elizabeth Bennetovou a Fitzwilliamom Darcym, má na svojom konte početné spracovania pre strieborné plátno a televíziu.Známe sú napríklad film z roku 2005, v ktorom si hlavných hrdinov zahrali Keira Knightley a Matthew Macfadyen, či seriál z dielne BBC z roku 1995 s Colinom Firthom a Jennifer Ehle.

13.10.2024 (SITA.sk) - Diváci streamovacej služby Netflix sa možno dočkajú nového seriálového spracovania obľúbeného románu Pýcha a predsudok od Jane Austenovej . Ako informuje portál Deadline, projekt je zatiaľ v prípravnom štádiu a ešte musí dostať zelenú.Scenáre pripravila autorka a scenáristka Dolly Alderton, ktorá stojí za seriálom Everything I Know About Love (2022). Na obsadení seriálu, ktorý zastrešuje produkčná spoločnosť Lookout Point, sa ešte pracuje.Ak by chystaný seriál schválili, bolo by to prvé spracovanie románu od Austenovej od filmovej adaptácie románu Láska slečny Elliotovej z roku 2022, v ktorom si zahrala Dakota Johnson.