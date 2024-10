Najvyššie ocenenie Grand Prix z Medzinárodného festivalu horských filmov putuje do Francúzska

Zastúpenie trinástich krajín

Príbeh o životnej voľbe

Ocenenie vizuálnej atraktivity

14.10.2024 (SITA.sk) - Najvyššie ocenenie Grand Prix si z tohtoročného Medzinárodného festivalu horských filmov v Poprade odniesol francúzsky film z prostredia Antarktídy režiséra Jérôma Tanona „Na celý život“. Ide o filmový denník plavby na jachte a odvážnych freeridových výkonov, ktorý odkrýva hĺbku vzťahu otca a dcéry a jeho odovzdávanie životných skúseností i vášne k lyžovaniu.Cenu poroty získala ďalšia francúzska snímka autora Guillauma Brousta „Chronocepcia“, ktorá je pútavou kronikou cesty do odľahlých hôr v Kirgizsku. Informovala o tom riaditeľka festivalu Mária Hámor . Popradský festival opäť pritiahol pod Tatry zvučné filmárske mená, aj kvalitné filmy z prostredia horolezectva, lyžovania či paraglajdingu.Dokopy počas piatich dní ponúkol 44 súťažných snímok. Na jeho 32. ročníku malo zastúpenie trinásť krajín vrátane Slovenska. Výsledky vyhlásila trojčlenná porota v zložení Milka Raulin, Martin Kaňuch a Martin Dvořáček v nedeľu podvečer. Ocenila výkon, vyrovnanosť filmov, ich kvalitu a veľkú rôznorodosť. Editor Slovenského filmového ústavu Kaňuch vyzdvihol pestrosť výberu.„Bola tam snaha vyberať filmy, ktoré chceli byť napríklad psychologizujúcimi sondami. Nebol tu film, ktorý by šiel na lacný efekt. V popredí ostali ľudské príbehy, viac či menej dopredu vystupujúce, ale, samozrejme, aj dobre nakrútené lezenie, dobre nakrútené lyžovanie, splavovanie, paraglajding a mnohé iné športové výkony,“ zhodnotil.Príbeh poľského lezca a lyžiara Barteka Ziemskeho režiséra Oswalda Rodriga Pereira „Tichý únik“ porota ocenila Cenou za príbeh o duchu hôr. Film zachytáva neopísateľné zážitky eufórie i samoty uprostred hôr, hľadanie opory v druhom človeku i obetovanie sa pre neho v krízovej situácii.Cena za príbeh o životnej voľbe, ktorý vo filme „Horská vodkyňa Denisa Šulcová“ vykresľuje príbeh prvej slovenskej horskej vodkyne, patrí slovenskému režisérovi Rasťovi Hatiarovi.Cenu za portrét lezkyne získal film amerického režiséra Josha Lowella „Reel Rock: Super, kámo!“, ktorý opisuje portrét mladej austrálskej lezkyne pri lezení na útesoch nad morom. Český režisér Tomáš Galásek si z Popradu odniesol Cenu za príbeh o výnimočnej horskej výzve za film „Simply Beautiful“.Porota ocenila vizuálnu atraktivitu, vtipnosť a svižnosť filmu, ktorý zachytáva napínavú „iniciačnú“ cestu na Sura Peak mladého adepta horolezectva Matěja Bernáta a jedného z najlepších českých horolezcov Mareka Holečka. Čestné uznanie putovalo do rúk mladého slovenského režiséra Jakuba Pigu za film „Horská Dyáda“, ktorý je dojímavým príbehom človeka a psa v horách.„Sme radi, že sme aj tento rok mohli všetkým nadšencom hôr ponúknuť kvalitné filmy z horského prostredia. Práve aj vo filmoch nachádzajú lezci, lyžiari, turisti mnoho inšpirácie a podnetov pre svoje vlastné príbehy a putovania,“ skonštatovala riaditeľka festivalu Hámor. Zároveň oznámila, že 33. ročník festivalu sa uskutoční v dňoch od 8. do 12. októbra 2025.