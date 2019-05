Diváci pokazili záver skvelého zápasu, emócie lomcovali aj Ramsaym

Na snímke tréner Slovenska Craig Ramsay tlieska svojim zverencom počas zápasu základnej A-skupiny Slovensko - Kanada na 83. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Košiciach 13. mája 2019. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 13. mája (TASR) - Na atmosféru v košickej Steel Aréne sa doteraz niesli iba slová chvály, no po pondelňajšom zápase prišla aj jedna škvrna. Slovenskí fanúšikovia neuniesli trpkú prehru po dramatickom zápase s Kanadou (4:5), najprv zahádzali ľadovú plochu rôznymi predmetmi, no hlavne počas trvania kanadskej hymny pískali a bučali. Nedôstojný záver duel tak zbytočne pokazil inak výborné stretnutie, v ktorom padlo deväť gólov.Niektorí hráči nad tým krútili hlavami, iní tvrdili, že divákov chápu. Aj tréner slovenskej reprezentácie - Kanaďan Craig Ramsay mal s nimi súcit. Vyhlásil, že aj on by sa po takomto zápase pravdepodobne správal na tribúne emotívne.Frustrácia vyvrcholila sekundu pred koncom, keď strelil v presilovke víťazný gól Mark Stone.Podľa útočníka Marka Daňa takéto správanie na štadión nepatrí a upozornil, že letiace predmety môžu zraniť divákov i hráčov, ktorým fandia.povedal.Dvadsaťštyriročný útočník zároveň vyzval fanúšikov, aby v nasledujúcich dueloch udržali svoje vášne na uzde.dodal.