Divadelná Nitra 2018 ponúkne návštevníkom množstvo sprievodných podujatí

Na archívnej snímke Nitra. Foto: TASR Henrich Mišovič Na archívnej snímke Nitra. Foto: TASR Henrich Mišovič

Nitra 18. júla – Medzinárodný festival Divadelná Nitra, ktorý sa bude konať v Nitre od 28. septembra do 3. októbra, ponúkne okrem hlavného programu aj bohaté sprievodné podujatia. Divadelné predstavenia, premietanie filmov, koncerty, výstavy, čítanie literatúry, diskusie a workshopy sa budú konať v sekciách Festival deťom, Mladé divadlo, iné_námestie či RE Agora Nitra.S festivalom súvisia aj rôzne celoročné projekty Asociácie Divadelná Nitra. Je to napríklad neformálne vzdelávanie mladých ľudí Ako na divadlo, ktorého súčasťou je pobyt 15 študentov divadelných škôl na celom festivale. „Pripravené sú aj integračné umelecké aktivity projektu Darujem ti tulipán pre zrakovo postihnuté deti, deti z nitrianskych škôl a deti irackých azylantov vrátane objektu empathy Black Box, ktorý nedávno zožal úspech aj na festivale Pohoda," informovali organizátori.Asociácia Divadelná Nitra ponúkne tiež projekt Aj toto je umenie, ktorý sa venuje znovuobjavovaniu umeleckých a architektonických diel vo verejnom priestore Nitry. Už po štvrtý raz sa počas festivalu uskutoční medzinárodný seminár umeleckej reflexie pre mladých kritikov z deviatich krajín strednej a východnej Európy s názvom V4@Theatre Critics REsidency.Hlavnou témou tohtoročného festivalu Divadelná Nitra bude slabika "re". „Pohľad späť budú zastupovať variácie ako reminiscencia, rekapitulácia či revízia, otázky smerované do budúcnosti nachádzajú vyjadrenie, napríklad v pojmoch reštart, revitalizácia, rekonštrukcia, ale aj recyklácia," uviedla Kárová.Tému v podobe písmen RE zachytia a rozvinú v hlavnom programe divadelné súbory a tvorcovia z Poľska, Maďarska, Českej republiky, Portugalska, Nemecka, Spojeného kráľovstva, Libanonu a zo Slovenska. V hlavnom programe Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra sa predstavia s 13 inscenáciami a performanciami. „Verní duchu dneška ponúkame aj možnosť hrať sa s RE, hľadať ho v jednotlivých aktivitách festivalu, nachádzať jeho nové významy, a tak sa interaktívne podieľať na pôsobení témy i festivalu ako sviatku umenia," vysvetlila riaditeľka festivalu Darina Kárová.