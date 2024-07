Divadelný festival Vlnoplocha opäť rozvíri hladinu tvorivosti v Banskej Štiavnici

Od recyklácie a pamäti vecí k prítomnému okamihu

Na koho sa môžu diváci tešiť?

15.7.2024 (SITA.sk) -Tento rok sa festival zameria na tému "Tu a teraz", ktorá bude rezonovať počas celého týždňa intenzívnej tvorby. Účastníci, vrátane režisérov, hudobníkov, scénografov a hercov, sa počas divadelných rezidencií podelia o svoje skúsenosti so študentmi divadelných škôl. Spoločne vytvoria niekoľko unikátnych divadelných diel, ktoré budú divákom predstavené počas posledného júlového víkendu.Klára Jakubová:V našej divadelnej práci v posledných rokoch hľadáme inšpiráciu, príbehy a paralely najmä v minulosti. Na tohtoročnej tvorivej rezidencii Vlnoplochy by sme chceli ponúknuť interpretom a autorom priestor na sprítomnenie sa. A pre divákov zážitky, ktoré vďaka svojej imerzívnej povahe siahajú hlboko. Myslím si, že v dnešnej dobe povrchnosti je to viac než žiaduce.Milla Dromovich:Ocitáme sa v bode kedy nás začína desit budúcnosť, ktorá nám čím ďalej tým viac pripomína minulosťAle čo môžeme urobiť tu a teraz? Spôsobí nám zastavenie sa úzkosť a paralýzu, alebo vieme nájsť v momente zastavenia krásu a úľavu, či dokonca rozmer hlbokého ponoru do prežívaného momentu, ktorý oprostíme od rán minulosti a strachu z budúcnosti?Dotkneme sa tém spolupráce, komunikácie a momentu rozhodnutí, vysvetľujú výber tohtoročnej témy Tu a Teraz dramaturgičky festivalu.Z českých divadelníkov to budea študenti JAMU z Brna, ktorí pod vedením režiséra Jiřího Honzírka venujú týždennú rezidenciu aktuálnemu a dôležitému spoločenskému fenoménu rozhodovania sa pod názvom. Z Prahy prinesieinscenáciu, ktorej prvé črty vznikali na rezidencii Vlnoplochy v roku 2022. Verní diváci festivalu budú prekvapení, aká je finálna podoba dialógu Lindy Straub so svojou babičkou na prahu života a smrti. Rovnako tak košické divadlozaháji už vo štvrtok 25.7. festival predstavením, ktoré mohli festivaloví diváci vidieť v prvej fáze vzniku v roku 2022. Peter Kočiš a Jana Wernerová zároveň pripravujú na tému "Tu a Teraz” divadelnú rezidenciu pre študentov niekoľkých slovenských divadelných škôl, ktorá vyústi do prezentácie samostatnej interaktívnej inscenácie počas festivalu pod názvomPohybové divadlosa stáva už evergreenom Vlnoplochy. Nie je divu, s Vlnoplochou ich spája spoločný záujem o preskúmavanie divadelných foriem a organizovanie regionálneho site-specific festivalu Divné veci.preskúmajú existenciu v prítomnom okamihu a s pomocou študentov herectva vytvoria jedinečnú performanciu pod názvomAutorská dvojica a dramaturgičky festivalu Vlnoplocha Klára Jakubová a Milla Dromovich pripravia pôdu pre festival v sobotu 13. júla prednáškou v novom kultúrno-spoločenskom priestore Štiavnická obývačka o svojej 10 - ročnej divadelnej tvorbe v Banskej Štiavnici, kde predstavia aj svoj novo pripravovaný imerzný projekt Monopol, ktorý bude mať premiéru 12. septembra.V priestoroch Štiavnickej obývačky budú diváci môcť nahliadnuť aj do procesu tvorby počas diskusie všetkých zúčastnených umelcov Vlnoplochy 2024, a otvorí tak prehliadku divadelných výstupov z jednotlivých rezidencií v sobotu 27. júla o 14:00 v novom kultúrno-spoločenskom priestore Štiavnická obývačka.Súčasťou festivalu budú aj zážitkové verejnézamerané na vzťahy medzi človekom a okolitým prostredím. Divadelná režisérka, ktorá sa venuje participatívnych formám performatívneho umenia, účastníkov zavedie do tvorivého Dialógu s prostredim, s podtitulom EKOLOGICKÉ UMENIE VO VEREJNOM PRIESTORE.Sochárv Banskej Štiavnici preskúma fragmenty a materiály, ktoré mu ponúkne miestne prostredie a spoločne s účastníkmi vytvorí umelecké dielo na tému festivalu Tu a teraz.Pre najmenších nebude chýbať divadlo pre deti. Tentokrát bábkové divadlo, interaktívne predstavenie plné hudby a fantázie s názvom, kde sa deti naučia, že je dôležité byť tu jeden pre druhého a pomáhať si, aj keď sa niečoho bojíme.Festival Vlnoplocha opäť poskytne platformu pre nezávislé divadlo, kde umelci budú môcť navzájom zdieľať skúsenosti, inšpirovať sa a tvoriť nové projekty. Cieľom festivalu je nielen rozvíjať divadelnú tvorbu, ale aj vytvárať nové publikum a udržiavať kontinuitu činnosti autorského festivalu v Banskej Štiavnici.Veríme, že táto rezidencia prinesie nový impulz do tvorby a stane sa inšpiráciou nielen pre samotných umelcov, ale aj pre všetkých návštevníkov festivalu. Tešíme sa na stretnutie s Vami a na spoločne strávené chvíle plné kvalitného divadla, kreatívnych diskusií a nezabudnuteľných zážitkov v Banskej Štiavnici na festivale Vlnoplocha 2024.Festival z verejných zdrojov podporil a hlavným partnerom je Fond na podporu umenia.Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.Informačný servis