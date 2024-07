Zomrel Blaho Uhlár, režisér a zakladateľ divadla Stoka

Založenie divadla Stoka

15.7.2024 (SITA.sk) - Vo veku 72 rokov zomrel v Bratislave divadelný režisér, dramatik, zakladateľ a dlhoročný umelecký šéf nezávislého divadla Stoka, Blaho Uhlár. Informáciu o jeho úmrtí potvrdilo divadlo Stoka.Režisérske začiatky rodáka z Prešova sú spojené so začiatkom Divadla pre deti a mládež v Trnave, do ktorého nastúpil v roku 1974.Myšlienku autorského divadla naplno rozvinul v trnavskom divadle DISK, s ktorým spolupracoval od roku 1986 do roku 1993, ale predovšetkým v divadle Stoka, ktoré založil v roku 1991 spoločne s výtvarníkom Milošom Karáskom.Spolupracoval aj s prešovským Divadlom Alexandra Duchnoviča.V roku 2006 sa Blaho Uhlár vrátil k ochotníkom do trnavského DISKu. Súbor pod jeho vedením získal viackrát cenu za Tvorivý čin roka na Scénickej žatve v Martine. S ochotníckym súborom vytvoril 28 činoherných inscenácií, na jeho podnet vzniklo aj Divadelné štúdio DISK.Prezidentka Zuzana Čaputová mu začiatkom tohto roku udelila štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra III. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti kultúry. Zároveň pri tejto príležitosti pripomenula, že cesta k nezávislosti Stoky bola poriadne tŕnistá, pretože divadlo zostalo v rokoch 1994 – 1998 bez akejkoľvek podpory a neskôr prišlo aj o priestory. V tomto roku získal aj cenu Trnavského samosprávneho kraja, ktorú mu udelili krajskí poslanci.Blahoslav Uhlár sa narodil 26. augusta 1951 v Prešove, zomrel 13. júla 2024 v Bratislave.