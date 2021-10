Divadlá upozorňujú na nejasné pandemické opatrenia pre umelcov

Budúcnosť živej kultúry a problémy s jej financovaním po pandémii ochorenia COVID-19 patrili k hlavným témam, ktorými sa zaoberali účastníci 62. konferencie Pearle počas posledných septembrových dní vo švajčiarskom Luzerne. Členom medzinárodnej organizácie Pearle je aj Asociácia slovenských divadiel a orchestrov (ASDO), ktorá mala na konferencii svojich zástupcov.





Podľa jej predsedu Jaroslava Dóczyho sa v Európe riešia problémy, o ktorých sa na Slovensku zatiaľ ani nediskutuje. „Nejde pritom len o samotné financovanie kultúry, sponzoring a podobne. Neriešené sú aj bežné prevádzkové problémy divadiel či iných subjektov tvoriacich živú kultúru. Ide napríklad o pandemické opatrenia, v rámci ktorých naši diváci podliehajú pravidlám podľa COVID automatu, ale pre zamestnancov kultúrnych inštitúcií už neplatia,“ uviedol Dóczy, ktorý je zároveň riaditeľom Divadla Andreja Bagara v Nitre.Podľa jeho slov zamestnávatelia majú iba veľmi obmedzené nástroje na to, aby kontrolovali zdravotný stav svojich pracovníkov. „Herci či speváci vystupujú na javisku, pochopiteľne, bez rúšok. Výskumy ešte z druhej vlny pandémie pri tom jasne ukázali, že nový koronavírus sa pri hlasných dialógoch či speve šíri oveľa rýchlejšie, ako medzi divákmi, ktorí pokojne a ticho sedia v javisku. Po konferencii preto teraz obchádzame slovenské divadlá a ďalšie umelecké scény, aby sme hľadali spoločné riešenia,“ vysvetlil Dóczy.Ako pripomenul, v Luzerne sa veľa hovorilo aj o dôležitosti očkovania, ktoré by mohlo prispieť k tomu, že sa život v kultúre dostane čo najskôr do normálu. „Kolegovia z Európy sa s prekvapením pýtali, ako je možné, že je na Slovensku pomerne nízka zaočkovanosť. Zvlášť, keď robíme živú kultúru, keď umelci účinkujú bez rúšok a stretávajú sa s množstvom iných ľudí v javisku,“ skonštatoval Dóczy.Ako pripomenul, s pandémiou súvisí aj téma financovanie kultúry, ktorej sa ASDO v súčasnosti venuje. „Konečne bola zverejnená výzva, v rámci ktorej môžu subjekty živej kultúry zasiahnuté pandémiou požiadať o dotácie. Žiaľ, v podmienkach na ich udelenie je aj kritérium návštevnosti a tržieb. To môže byť pre menšie, napríklad bábkové divadlá problém. Naše nitrianske divadlo má pri jednom predstavení 600 divákov, ale bábkové divadlo, ktoré hrá pre školy, musí na dosiahnutie takejto návštevnosti spraviť desať predstavení. Preto sme vstúpili do rokovania s príslušnými orgánmi a verím, že sa nám podarí nájsť také riešenie, aby v tejto neľahkej dobe mohlo získať dotácie čo najviac kultúrnych inštitúcií,“ dodal Dóczy.