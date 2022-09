Divadlo A. Bagara ponúkne v divadelnej sezóne päť nových titulov

Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre ponúkne v divadelnej sezóne 2022/2023 päť nových titulov, audiorozprávky a množstvo sprievodných podujatí. Ako uviedol riaditeľ DAB Jaroslav Dóczy, divadlo začína sezónu aj s novými posilami umeleckého súboru.



Novým šéfom umeleckého súboru DAB je mladý slovenský režisér Matúš Bachynec. Do DAB prišla aj dramaturgička Martina Mašlárová. "Z našich nových hereckých kolegov je to Vladena Škorvagová, ktorá k nám prišla zo Zvolena z Divadla Jozefa Gregora Tajovského. Ďalej je to Otto Culka, ktorý prišiel z Jókaiho divadla v Komárne a Ján Cibula, poslucháč piateho ročníka Vysokej školy múzických umení," doplnil Dóczy.



Hlavnou témou 73. divadelnej sezóny v DAB je Krehká identita. "Žijeme dobu, ktorá je krehká v rôznych aspektoch. Sezónu sme zostavili z čisto slovenských tvorcov a všetky premiéry zohľadňujú veľmi dôležité historické medzníky v histórii nášho národa. Od Veľkomoravskej ríše až po svet po 89. roku," uviedol umelecký šéf DAB Matúš Bachynec.

Prvou premiérou sezóny je adaptácia piatich poviedok B. S. Timravy s názvom Rozsobáše v réžii Matúša Bachynca. Druhou je inscenácia Nevesta alebo Zdá sa, že aj hrmí... v réžii Martiny Havierovej. "Vyrozpráva osud mladej židovskej dievčiny Lízele, pretkávaný autentickými príbehmi oral history. Nasledovať bude hra Zlatá Lýra v réžii Mariána Amslera. Priblíži atmosféru niekdajšieho kultového hudobného podujatia," uviedla dramaturgička DAB Martina Mašlárová.

Inscenácia Pribina (Making of) v réžii Rastislava Balleka zasa ponúkne nekonvenčný pohľad na našu históriu a divadelnú koláž historických štúdií a vzostupov a pádov nitrianskeho kniežaťa Pribinu. Poslednou premiérovu v aktuálnej sezóne bude adaptácia románu Máriusa Kopcsaya s názvom Domov. "Ponúkne jemne absurdný humor, keď sa na pozadí príbehu hlavného hrdinu odohráva spoločenská transformácia deväťdesiatych rokov," dodal Mašlárová. Ako pripomenula, DAB v sezóne prinesie aj audio vydanie výberu klasických ľudových rozprávok Pavla Dobšinského v réžii Matúša Bachynca.

DAB ponúkne aj tento rok množstvo sprievodných podujatí. Ich súčasťou bude napríklad diskusný klub Krehká identita či lektorské úvody a diskusie po predstaveniach. "Okrem toho nás čakajú aj rôzne výstavy. Prvá je už 19. septembra a bude venovaná 30. výročiu otvorenia našej divadelnej budovy. Ďalšie výstavy budú venované našim premiéram. Okrem toho nás čakajú pravidelné podujatia, napríklad Noc divadiel, Deň otvorených dverí, Deň detí, či prehliadka slovenských a českých divadiel Made in Czechoslovakia," doplnila projektová manažérka DAB Slavka Civáňová.