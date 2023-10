Divadlo Alexandra Duchnoviča uvedie rozprávku Soľ nad zlato (video+foto)

Pôvodne bol text vo veršoch

Osloviť chcú najmladších divákov

17.10.2023 (SITA.sk) - Divadlo Alexandra Duchnoviča (DAD) v Prešove uvedenie na svojej veľkej scéne premiéru rozprávky Soľ nad zlato. Po takmer dvoch rokoch sa tak do repertoáru jediného profesionálne divadla na Slovensku, ktoré hrá predstavenia v rusínskom jazyku, vracia nová rozprávka.Naposledy divadlo pre deti hralo predstavenie Paví kráľ. V 78. sezóne ide o 395. premiéru DAD, ktorá sa uskutoční v piatok 20. októbra o 17:00.Ako uviedol režisér Kamil Žiška , predstavenie vzniklo na motívy spracovania klasickej rozprávky Soľ nad zlato od Márie Rázusovej Martákovej. Text, ktorý bol pôvodne vo veršoch, upravili do prozaickej podoby a poňali ho ako divadlo masiek.„Táto rozprávka má jednoduchý dej, ktorý sa dá vyrozprávať tromi vetami, ale stále deti fascinuje. Tým, keď máte dobrý dej a príbeh, pre režiséra je už iba jedna úloha, aby to atraktívne odkomunikoval s publikom. My sme si zvolili cestu kartových masiek na tyčiach, s ktorými hrá päť hercov mnoho postáv a chceli by sme takto upútať detského diváka,“ uviedol Žiška, ktorý je aj autorom hudby v predstavení. To je pripravené vo flexibilnej podobe, ktorá umožňuje zabezpečiť aj zájazdové predstavenia v menších sálach.Vekovo je rozprávka podľa režiséra určená pre deti od zhruba siedmich rokov. Príbeh o troch dcérach a pyšnom kráľovi vyrozprávajú malí permoníci zo soľnej bane kráľovnej Solmíry. V predstavení bude podľa tvorcov okrem masiek aj veľa humoru, pohybu, čarovných vozíkov a trochu poézie.„Soľ nad zlato je taká známa, milá rozprávka, ktorou chceme osloviť našich najmenších divákov. Detský divák je na jednej strane veľmi milý, veľmi vzácny, ale na druhej strane treba si dávať pozor a seriózne pristúpiť k tomu, čo mu ponúkame. Lebo ak sa deťom niečo páči, tak to ocenia. Ak sa niečo nepáči, tak potom vyrušujú, alebo aj odchádzajú z predstavenia. A ak je to pre nich zaujímavé, tak si nájdu aj také veci, na ktoré sme nemysleli dopredu,“ uviedol riaditeľ DAD Marián Marko.V rozprávke účinkujú Vladimír Roháč, Martin Oravec, Vladimíra Štefániková, Zuzana Kovalčíková a Daniela Libezňuk, ktorá je zároveň asistentkou režiséra. Scénu zabezpečil Jaroslav Daubrava, kostýmy Miroslav Daubrava a o preklad sa postaral Valerij Kupka.