Video: Famózna koncertná šou HAVASI Symphonic už v novembri v Bratislave a Košiciach

Havasi symfonicky v Bratislave a Košiciach.



Po mimoriadne úspešných koncertoch vo Wembley Arene v Londýne, Mercedes-Benz Arene v Berlíne, Carnegie Hall v New Yorku, HAVASI Symphonic Koncertná šou sa po prvý raz uskutoční v Slovenskej republike, v Bratislave dňa 8.11.2023 na štadióne Ondreja Nepelu a v Košiciach dňa 11.11.2023 v Steel Arene. Oficiálne vstupenky sú dostupné výhradne na adrese Ticketportal.



Program je obsadený 100% originálnymi dielami jedného z najfascinujúcejších a najuniverzálnejších mladých skladateľov súčasnosti, HAVASI. Jeho inovatívna hudba nie je ako nič, čo ste počuli predtým; je svieža, vášnivá a zábavná zároveň.



Neuveriteľná hudobná cesta

Na rozdiel od čohokoľvek, čo ste videli



HAVASI Symphonic je hudobné predstavenie, ktoré musíte zažiť, aby ste uverili. Originálny program obsahuje sólový klavír, celý symfonický orchester, rockovú kapelu, sólistov svetovej hudby, ktorí sa spoločne zišli na jednom pódiu. Umelci berú publikum na vzrušujúcu atmosféru, kde sa odvíjajú rôzne hudobné scény skúmanie rôznych emócií a nálad, a to všetko vylepšené tými najnovšími technológiami v oblasti ozvučenia, javiska a osvetlenia.



Klavírny virtuóz

Ako nikto iný



Absolvent Hudobnej akadémie Franza Liszta, klasicky vyškolený klavírny virtuóz HAVASI sa etabloval ako jeden z najrozmanitejších a najvzrušujúcejších mladých umelcov dnešnej doby, ktorý vzrušuje publikum a vypredáva štadióny po celom svete.



HAVASI vypredal koncertné sály a arény po celom svete, s viac ako 500 000 predaných vstupeniek. Okrem mnohých iných, Wembley Arena v Londýne, Carnegie Hall v New Yorku, Mercedes-Benz Arena v Berlíne, The Orchard Hall v Tokiu, Opera v Sydney všetky vstupenky boli vypredané.





Nielen účinkujúci

Ale Skladateľ



Zatiaľ čo väčšina ostatných umelcov v žánri modernej klasickej hudby jednoducho vystupuje resp. interpretuje hudbu niekoho iného, HAVASI hrá iba svoje vlastné pôvodné diela —každý kus, ktorý publikum počuje, je hlboko osobným dielom ako vystrihnutým z látky jeho vlastného srdca a duše. Sledovanie skladateľa predvádzajúceho svoju vlastnú hudbu naživo vytvára vzácne, silné, ba dokonca magické spojenie medzi publikom a umelcom.



Klasická virtuozita

stretla Las Vegasky Glamour

Prehliadka v štýle Las Vegas, pôvodne navrhnutá v spolupráci s kreatívnym režiséresom Brianom Burke (Céline Dion, IL Divo, America’s Got Talent) a vizuálnym dizajnérom Gilles Papain (Cirque du Soleil, Marseillská opera, Ballet de Monte Carlo) je oslavou medzinárodnej kultúry. Symfonická koncertná show HAVASI je strhujúce predstavenie po hudobnej aj vizuálnej stránke. Jeho klavírny výkon, symfonický orchester, zbor, svetoví sólisti a vokalisti sa spájajú na jednom pódiu aby previedli divákov napínavou a nezabudnuteľnou hudobnou výpravou.

Vstupenky online tu https://www.ticketportal.sk/event/HAVASI-Symphonic?ID_partner=60

O HAVASIm



Absolvent svetoznámej Hudobnej akadémie Franza Liszta s hlbokými znalosť klasickej tradície, ktorý sa tiež snaží urobiť klasické nástroje relevantné pre modernú dobu.



Svoje pôvodné skladby predviedol na niektorých z najväčších prestížnych koncertných sály, ako je Carnegie Hall v New Yorku, Barbican v Londýn alebo Opera v Sydney.



Patrí medzi vzácnych súčasných skladateľov s charizmou pripomínajúcou rockové hviezdy

ktoré dokážu vypredať obrovské štadióny, ako napríklad Wiener Stadthalle, Mercedes-Benz

Aréna v Berlíne, Tauron Arena v Krakove či Wembley Arena v Londýne...