 24hod.sk    Kultúra

05. februára 2026

Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre prinesie v marci premiéry dvoch inscenácií


Tagy: Divadlo Andreja Bagara

Prvou premiérou bude inscenácia Rev, vresk a brud. DAB ju v réžii Jána Luterána uvedie po prvýkrát 20. marca vo svojej Veľkej sále.



Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre prinesie v marci premiéry dvoch inscenácií

Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre začalo s prípravou dvoch nových inscenácií. Poetické a temné slovenské balady v inscenácii Rev, vresk a brud vystrieda adaptácia próz spisovateľa Ballu, ktorá sa na slovenské javisko dostáva po prvýkrát pod názvom V mene Ballu. Ako DAB informovalo, obe premiéry sa budú konať v marcových termínoch.


Prvou premiérou bude inscenácia Rev, vresk a brud. DAB ju v réžii Jána Luterána uvedie po prvýkrát 20. marca vo svojej Veľkej sále. Divákom ponúkne slovenské balady doplnené tancom a hudbou. Pred divákmi ožijú príbehy o žene, ktorá porušila sľub vernosti svojmu mŕtvemu mužovi, o záhadnom detskom plači v doline, či o matke, ktorá márne čaká syna z vojny.

Balady sú miniatúrne horory, v ktorých sú koncentrované všetky naše najväčšie obavy a strachy. Hoci nás často desia, zároveň nás aj neodolateľne priťahujú. Na rozdiel od správ v novinách pretvárajú tieto strachy na univerzálnu ľudskú skúsenosť, pridávajú k nim poetickú silu a napokon prinášajú katarziu,“ povedali o inscenácii jej tvorcovia.

Premiéra inscenácie V mene Ballu v réžii Júlie Rázusovej bude v Štúdiu DAB 27. marca. V autorskej adaptácii próz oceňovaného slovenského spisovateľa Ballu ožijú na javisku skrachovaní intelektuáli, opustení milenci, odmietnutí muži, umlčané ženy i aktívni pozorovatelia. „Dej sa bude odohrávať v priestoroch, ktoré sú všade okolo nás, v jedálenských vozňoch, na termálnych kúpaliskách, v krčmách či garsónkach,“ priblížili autori.

Inscenácia ponúkne smutno-smiešne príbehy zo Slovenska. „Mnohí ich zažívame alebo veľmi dôverne poznáme. Sú to fragmenty provinčnej každodennosti, ktoré vytvárajú svet, kde absurdita plynulo prechádza do reality a tá do čiernej grotesky. Ide o trpko-sladkú sondu do univerza bytostí, ktoré túžia po blízkosti, uznaní či zmene, ale neustále zlyhávajú,“ doplnili tvorcovia.

Tagy: Divadlo Andreja Bagara
