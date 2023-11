Divadlo Andreja Bagara pripravuje premiéru kultového muzikálu Povala

Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre finišuje s prípravou rodinného muzikálu Povala. Jeho premiéru v réžii Matúša Bachynca uvedie vo svojej Veľkej sále 10. novembra.





Muzikál vznikol v roku 1988 v Maďarsku, kde sa stal mimoriadne obľúbeným. Vo svojom domovskom budapeštianskom divadle Vígszínház dosiahol vyše tisíc repríz a videlo ho už viac ako milión divákov. Ako pripomenuli tvorcovia, diváci DAB budú môcť muzikál Povala po prvý raz vidieť v slovenskom jazyku. "Prinesie vtipný príbeh o jednom vlámaní, o dvoch zaľúbencoch a štyroch duchoch hľadajúcich lepší svet, ktorý si obľúbili generácie divákov vo viacerých krajinách Európy," priblížili inscenáciu jej tvorcovia.Ako pripomenuli, v maďarskom prostredí sa muzikál Povala (A Padlás) stal naozaj kultovým, o čom svedčí aj to, že sa s úspechom uvádza v repertoári divadla Vígszínház už 35 rokov. "Vyrástli na ňom generácie divákov, ktorí dodnes na tento titul vodia do divadla svoje deti aj vnúčatá. Za muzikálom stoja známi tvorcovia. Autorom hudby je populárny hudobník Gábor Presser, ktorý pôsobil v legendárnych maďarských kapelách Omega a Locomotiv GT. DAB muzikál po prvýkrát uvádza v slovenskom preklade Petra Kováča a v prebásnení Jána Štrassera," uviedla dramaturgička Martina Mašlárová.Nitrianske divadlo uvádza rozprávkový muzikál ako rodinné predstavenie, ktoré dokáže osloviť nielen detského, ale aj dospelého diváka. "Ponúka prakticky všetko, čo deti majú v príbehoch rady, duchov, gangstrov, robota, rozprávkové postavy, vynálezcu, dobrú a vtipnú babičku, smiešnych detektívov a tiež zaľúbencov. Dospelých divákov zasa môže osloviť nadhľad, humor a tiež ľudská, dojímavá línia príbehu a myšlienka, že niekde existuje svet spomienok, kam odchádzajú všetci naši blízki a kde zostávajú navždy živí. Muzikál Povala prináša dobrodružstvo, vtip, napätie i tajomstvo. Je o hľadaní dobra v našom svete a v každom z nás," zdôraznila dramaturgička Slavka Civáňová.Podľa režiséra Matúša Bachynca je veľkým lákadlom pre divákov aj hudba Gábora Pressera. DAB uvádza muzikál Povala so živými sólovými spevmi a v novom orchestrálnom aranžmáne, ktorý autor hudby pripravil pri príležitosti 25. výročia uvedenia muzikálu. "Diváci sa môžu tešiť na skvelý hudobný zážitok vďaka orchestrálnej úprave pôvodnej hudobnej nahrávky z roku 1988." doplnil Bachynec.