Video: Posledná pieseň The Beatles Now and Then je na svete

Aj o viac ako 50 rokov po tom, ako sa nezabudnuteľní The Beatles rozišli, dočkali sa fanúšikovia novej skladby. Tentoraz však už skutočne naposledy. Najnovší singel Now And Then napísal a naspieval John Lennon, svoju stopu na ňom zanechal aj George Harrison a teraz, po dlhých rokoch, ju dokončili Paul McCartney a Ringo Starr.





Pieseň Now And Then pôvodne vznikla už v 70. rokoch, keď John Lennon nahral hrubé demo len za vlastného sprevádzania na klavíri. Po spevákovej smrti sa ostatní členovia kapely pokúsili pieseň dokončiť, vtedajšia technika však nedovoľovala hudobníkom spracovať Johnov spev v požadovanej kvalite.Tím expertov, ktorý pracoval pod vedením režiséra Petra Jacksona na úspešnom dokumente The Beatles: Get Back, dokázal minulý rok spev dostatočne oddeliť od klavíra a dal tak možnosť McCartneymu a Starrovi dokončiť singel do podoby, v akej ho môžu fanúšikovia teraz počuť. Zároveň vychádza aj krátky dokument o náročnej ceste za vydaním tejto skladby.Budúci týždeň, v piatok 10. novembra - ide do predaja kolekcia piesní z rokov 1962 - 1966 nazvaná ako The Red Album na CD aj vinyloch. Podobná kolekcia, avšak z rokov 1967 - 1970, dostala názov The Blue Album. Na oboch sú tie najväčšie hity a niekoľko úplne novo pridaných skladieb. Všetky piesne sú na fyzických nosičoch mixované v stereu, v digitálnej verzii dokonca aj ako Dolby atmos. Na špeciálnych singlových vinyloch vychádza Now And Then po boku debutového Love Me Do.