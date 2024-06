Divadlo Andreja Bagara uvedie počas 75. jubilea štyri premiéry

Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre predstavilo svoju jubilejnú 75. divadelnú sezónu, 2024/2025. Uvedie v nej štyri premiéry. Ako uviedol riaditeľ DAB Jaroslav Dóczy, novú sezónu otvorí známy muzikál Mníšky. "Nasledovať bude slávny muzikál Na skle maľované, uvedieme aj inscenáciu Nič, ktorá je určená hlavne mladému publiku, a záver sezóny bude patriť klasickej komédii Chrobák v hlave," priblížil Dóczy.





Premiéra inscenácie Mníšky je naplánovaná na 20. a 21. septembra 2024 v Štúdiu DAB. "Je to americká muzikálová komédia o piatich mníškach, ktoré pripravia nevídanú show, aby zarobili na dôstojné pohreby svojich spolusestier. Je plná životnej energie, entuziazmu a humoru. Aj keď ide o komédiu, ten príbeh nie je banálny, má v sebe hlboké posolstvo o tom, že nesmieme stratiť vieru v dobro," povedal o muzikáli český režisér Karel Škarka.Ďalšou premiérou v novej divadelnej sezóne DAB bude muzikál Na skle maľované, ktorý divadlo uvedie 15. a 16. novembra 2024 vo Veľkej sále. Poľský muzikál o najslávnejšom slovenskom zbojníkovi Jurajovi Jánošíkovi je inšpirovaný svetovými muzikálovými hitmi ako Hair či Jesus Christ Superstar. "Slávu týchto veľkých muzikálov by sme chceli priniesť aj na nitrianske javisko práve cez muzikál Na skle maľované. Verím, že sa to podarí aj vďaka plnokrvnej rockovej hudbe, ktorá je inšpirovaná folklórom. Chceme, aby náš muzikál spojil staršiu generáciu, ktorá si pamätá predstavenie zo Slovenského národného divadla, i mladšiu generáciu tým, že sa na Jánošíka pozrieme mladými očami," skonštatoval režisér Ondrej Spišák.Mladému publiku bude venovaná inscenácia Nič, ktorá rozpráva príbeh o dospievaní, strate ilúzií a hodnôt i o hľadaní zmyslu vlastnej existencie. "Je takisto o manipulácii, o šikane, ktorú deti zažívajú v náročnom adolescentnom veku, je o veľmi krehkých životných osudoch," povedala o pripravovanej inscenácii Hana Launerová, ktorá spolu s umeleckým šéfom DAB Petrom Oszlíkom stojí za adaptáciou rovnomenného románu dánskej autorky Janne Tellerovej. Premiéra inscenácie je naplánovaná na 7. marca 2025 v Štúdiu DAB.Záver 75. divadelnej sezóny DAB bude patriť klasickej komédii Georgesa Feydeaua s názvom Chrobák v hlave. "Je to svetová komediálna klasika, ktorá prináša inteligentný humor a smiech. Chcel som, aby sme v jubilejnej sezóne mali kvalitnú komédiu, ktorú budeme hrať minimálne desať rokov. Premiéru tejto komédie uvedieme 16. a 17. mája 2025 vo Veľkej sále DAB," povedal Oszlík.DAB oslávi svoju 75. jubilejnú sezónu veľkým galaprogramom s názvom Hej, svetlá na mňa. Na Svätoplukovom námestí sa bude konať 6. júla o 19.00 h. "Naši herci zaspievajú nestarnúce muzikálové hity z inscenácií Kabaret, Adam Šangala, Jozef a jeho zázračný farebný plášť, Zlatá lýra či z nových titulov Mníšky a Na skle maľované," doplnil riaditeľ DAB.

Foto: F. Csekeiová