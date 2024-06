V Česku sa vlani vypilo najmenej piva za 60 rokov

V Česku sa v roku 2023 vypilo najmenej piva za posledných 60 rokov. Odborníci pritom predpokladajú, že pokles bude naďalej pokračovať. Informoval o tom server novinky.cz.





Vlani sa v Česku vypilo na hlavu celkovo 256 pív. Bolo to síce opäť najviac na svete, v Českej republike to však podľa štatistikov bolo najmenej od roku 1963. Odborníci zároveň upozorňujú, že bude ešte horšie, keďže pokles spotreby by mal pokračovať. Na rekordnú hodnotu 163,5 litra, teda 327 pív z roku 2005, sa podľa nich spotreba už nikdy nevráti."Dlhodobý trend poklesu predaja piva pokračoval aj vlani. Trend je jasný, spotreba klesá," povedal pre Novinky výkonný riaditeľ Českého zväzu pivovarov a sladovní Tomáš Slunečko. Hlavným dôvodom je podľa neho zhoršujúca sa ekonomická situácia rodín, ktorá konzumácii veľmi nenahráva. Súčasne sa zvyšujú ceny predovšetkým čapovaného piva. Ľudia tak pijú doma, keďže pivo z obchodu je lacnejšie."Podiel piva predaného v krčmách a reštauráciách sa znížil na 30 %, čo je s výnimkou covidových rokov najhoršia hodnota v histórii. Spotrebitelia sa prikláňajú k spotrebe piva v domácnostiach, záhradách alebo garážach," potvrdil Slunečko. Ešte pred 15 rokmi sa pritom viac než polovica českého piva vypila v krčmách a reštauráciách.V porovnaní s predpandemickým rokom 2019 vypili Česi o 1,35 milióna hektolitrov českého piva menej. To znamená zníženie spotreby o 270 miliónov pív alebo 27 pív na osobu ročne.Podľa Luboša Kastnera z Českého gastronomického inštitútu má na poklese spotreby podiel aj zmena v správaní ľudí. "Mladá generácia prestala piť, predaj tvrdého alkoholu klesá dvojciferným tempom. Spotreba piva sa na úroveň z minulých rokov stopercentne nevráti," povedal Kastner pre Novinky.Pre mladých už nie je pivo takým ťahákom ani podľa konateľa pivovaru Clock Jiřího Andrša. "Majú omnoho širšiu ponuku a mnohí z nich ani alkohol nevyhľadávajú. Radšej si kúpia nejaký nealko mix. Spotreba piva bude klesať a bude sa prikláňať k menej stupňovým pivám," povedal.Kastner zároveň očakáva, že trh v Česku začne veľmi rýchlo kopírovať štruktúru nemeckého trhu. "Krčiem bude podstatne menej a rozdelia sa na dve kategórie: jedna bude cieliť na zážitok zákazníkov a druhá na cenu. A priestor medzi tým budú vyplňovať koncepty ako v Nemecku, kde je veľký rozvoj kebabov a celkovo sa výrazne darí fastfoodu," povedal.Český zväz pivovarov a sladovní chce s prepadom spotreby bojovať aj úsilím zapísať českú pivnú kultúru na zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva. "Zaujíma to zahraničných turistov. Chcú vidieť pamiatky, ochutnať pivo a párovať ho úplne s inými pokrmami než v zahraničí," dodal Slunečko.