Divadlo Andreja Bagara uvedie premiéru inscenácie Pribina (making of)

Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre v piatok uvedie premiéru inscenácie Pribina (making of) v réžii Rastislava Balleka. Podľa tvorcov ponúkne nová hra v repertoári DAB divadelnú koláž historických štúdií, ale aj dramatických vzostupov a pádov prvého známeho panovníka Nitrianskeho kniežatstva Pribinu.





Inscenácia prináša súčasné presahy a nekonvenčný pohľad na našu históriu. "Pre nás to bolo isté premýšľanie o tom, kto bol Pribina, ako fungoval ako historická postava a akým spôsobom môže fungovať ako dramatická postava, ako hrdina divadelného diela," povedal režisér.Ako doplnil, hra je zvláštnou historickou detektívkou i cestopisom, v ktorom skupina ľudí vyrazí z Nitry k maďarskému Balatonu, kde Pribina vybudoval svoj Blatnohrad. Počas cesty postupne odkrývajú rôzne indície, stopy a odkazy na našu vlastnú minulosť a osudy Pribinu. "Nesmerujeme však iba k tomu, aby sme sa rozprávali o histórii, ale aby sme otvárali aj témy, ktoré súvisia s našou súčasnosťou, aby sme prepájali históriu s tým, čo sa okolo nás deje teraz. Hra tak ponúka podnety na premýšľania o témach, ktoré nesúvisia iba s dejinami, ale aj s metafyzickejšími a filozofickejšími aspektmi toho, ako fungujeme," uviedla dramaturgička Martina Mašlárová.Podľa režiséra bolo pri tvorbe inscenácie dôležité skôr pátranie po minulosti a uvedomenie si, že na naše dejiny sa musíme pozerať v širšej perspektíve. "Aj podtitul making of hovorí, že hra zobrazuje skôr proces hľadania a tvorby než konečný výsledok. Dali sme ho do názvu, aby sme ľudí upozornili, že nemajú čakať nejakú historickú fresku," doplnil Ballek. "Inscenácia je určená pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o divadlo, ktoré neprináša prvoplánové odpovede, ale skôr kladie otázky a ponúka rôzne perspektívy a vrstvy. Primárne je určená skôr pre náročného diváka, ale určite nejde o nejakú intelektuálnu ťažobu. Divákovi ponúka možnosť nachádzať v diele to, čo je pre neho prioritné a zaujímavé," dodala Mašlárová.