Video: Tohtoročná letnú sezónu v Bojniciach otvoril strašidelný sprievod

Tohtoročná letná turistická sezóna na hornej Nitre pripomenie významné výročia miest, obcí i udalostí v regióne. Tematicky zamerané podujatia doplnia i gastronomické festivaly a rodinné akcie. Sezónu otvorili v piatok podvečer kultúrnym programom v centre Bojníc, ktorý bol spojený i so sprievodom.





Otvorenie letnej turistickej sezóny odkazovalo i na rok 1888, v tejto téme sa bude niesť i podujatie Strašidelný zámok, ktorý sa uskutoční koncom apríla a začiatkom mája. "V tomto roku sa Bojnicami i celým regiónom prehnala posledná vlna cholery, následne zhoreli strechy domov na celom námestí a začala sa prestavba zámku do jeho súčasnej podoby," načrtla pre TASR výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región horná Nitra-Bojnice (OOCR RHNB) Andrea Freimann.Viaceré podujatia v turistickej sezóne budú podľa nej odkazovať i na ďalšie výročia. "V tomto roku oslavujeme 910. výročie prvej písomnej zmienky o Bojniciach a ďalších okolitých obcí, zároveň si pripomíname 115. výročie úmrtia grófa Jána Pálffyho i spomínané 135. výročie poslednej romantickej prestavby zámku a 410. výročie presunutia cesty Magna Via z Prievidze do Bojníc," konkretizovala.Rok 1888 budú akcentovať i vybraní bojnickí podnikatelia vo svojej ponuke. "Zapojilo sa 12 prevádzok v rámci širšieho centra Bojníc, ktorí si pripravili tematické produkty. Každý to uchopil po svojom, bude to špeciálne degustačné menu, drinky, výzdoba či zákusky," priblížila Freimann.OOCR RHNB a partneri pripravujú na sezónu podľa nej i ďalšie podujatia. "Tento rok to bude veľmi bohaté, takmer každý víkend, týždeň je niečo pripravené. Budú to vínne cesty, festivaly, gastronomické podujatia, jarmoky, oslavy výročí, podujatia pre deti a rodiny," avizovala.Návštevnosť regiónu stúpa. "V roku 2022 sme evidovali enormný nárast návštevníkov oproti dvom predchádzajúcim rokom, ktoré boli poznačené pandémiou. Ešte však nemôžeme hovoriť o stave spred pandémie. Pomalými krokmi sa k tomu blížime," skonštatovala Freimann.Do regiónu sa podľa nej vracajú i zahraniční návštevníci, OOCR však zatiaľ konkrétne štatistiky k dispozícii nemá. "Už v minulej sezóne a v tomto roku sem prišli návštevníci z okolitých krajín V4, evidujeme v malom počte i ľudí z krajín ako Nemecko, Francúzsko," dodala.