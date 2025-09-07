|
Nedeľa 7.9.2025
Meniny má Marianna
Denník - Správy
07. septembra 2025
Divadlo Andreja Bagara v Nitre uvádza premiéru inscenácie Objím ma
Každý z prezentovaných príbehov inscenácie odhaľuje inú ženskú podobu vojny. Hovorí príbeh žien, ktoré podstúpili nesmierne utrpenie a napriek tomu nestratili odvahu a vieru v život.
Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre uvádza v piatok premiéru inscenácie Objím ma. Ide o projekt autorky, režisérky a herečky Kristíny Turjanovej, ktorá v inscenácii aj účinkuje.
Autorská hra Objím ma je montážou viacerých literárnych predlôh a reportáží, ktorými sú Mengeleho dievča autorky Veroniky Homolovej Tóthovej, Ešte sme nezomreli autorky Stanislavy Harkotovej a svedectvá reportérky Ivy Mrvovej. „V podobe žien bojujúcich, zachraňujúcich, pomáhajúcich a trpiacich inscenácia ukazuje, že vojna má aj ženskú tvár. Hra Objím ma okrem autentických svedectiev poukazuje aj na fakt, že hoci sa mení doba, technológie a spoločensko-politický kontext, nemenia sa mechanizmy totalitných ideológií, násilia a moci,“ uviedla dramaturgička Slavka Civáňová.
Každý z prezentovaných príbehov inscenácie odhaľuje inú ženskú podobu vojny. Hovorí príbeh žien, ktoré podstúpili nesmierne utrpenie a napriek tomu nestratili odvahu a vieru v život. „Pomáhajú až do posledného zazvonenia telefónu, ochraňujú vo vojne iné ženy a deti. Silu týchto príbehov prenášame na javisku tiež do živej hudby a pohybu, aby sme vyjadrili neskonalú ženskú energiu a vôľu žiť. Inscenácia ponúka tri príbehy, tri ženy a tri objatia,“ povedala Turjanová.
Podľa nej je inscenácia Objím ma určená každému, kto má rád silné príbehy. Diváci sa však podľa herečky nemusia báť, že na predstavení budú iba plakať. „Budú sa aj smiať, keď sa jednotlivé príbehy budú prelínať so stand-upom. Budú popisovať naše starosti v kontraste so svetom ľudí, ktorí sa ocitli vo vojne, stali sa jej obeťami, alebo obetiam vojny pomáhajú. Diváci sa môžu tešiť aj na krásne piesne, príbehy silných žien, úžasné kostýmy a verím, že aj na nás, herečky, ktoré v inscenácii budeme účinkovať,“ dodala Turjanová.
