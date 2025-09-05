Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 5.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Regína
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

05. septembra 2025

Režisér Zdeněk Troška – Som strašne slabý, stratil som silu



Legendárny český režisér Zdeněk Troška trpí vážnymi zdravotnými ťažkosťami, pre ktoré musel ísť do nemocnice. Po operácii sa zveril, že o rakovinu našťastie nejde. Doplnil však, že je strašne unavený. ...



Zdieľať
gettyimages 891352664 1 676x394 5.9.2025 (SITA.sk) - Legendárny český režisér Zdeněk Troška trpí vážnymi zdravotnými ťažkosťami, pre ktoré musel ísť do nemocnice. Po operácii sa zveril, že o rakovinu našťastie nejde. Doplnil však, že je strašne unavený. Informuje o tom web TN.cz. „Nie je to rakovina, ľudia,“ ubezpečil sedemdesiatdvaročný Troška vystrašených priaznivcov podľa portálu Blesk.


Pred pár dňami prekvapil svojim vyjadrením, že nemá dobrú dobrú správu. Dodal, že lekári mu z chrbta vyoperovali nejaké ochorenie a bude sa liečiť antibiotikami. Priznal však, že zápal mu vyčerpáva organizmus. „Je to predovšetkým šialená únava. Zaspávam v sede! Dostávam lieky, snáď pomôžu," uviedol režisér.

Svojim fanúšikom sa ospravedlnil, že musí zrušiť plánovanú akciu v pražskej O2 aréne, kde si s fanúšikmi chcel pripomenúť svoje legendárne filmy. „Prosím vás pekne, ja som strašne slabý. Stratil som silu a nie som schopný urobiť vôbec nič," ospravedlnil sa.

Troška je režisérom celej série známych filmov, medzi ktoré patria napríklad Slunce, seno, jahody, Slunce, seno a pár facek, Slunce, seno, erotika, Kameňák či Babovřesky.



Zdroj: SITA.sk - Režisér Zdeněk Troška – Som strašne slabý, stratil som silu © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Pellegrini odcestuje na návštevu Japonska, zúčastní sa aj na otvorení Národného dňa na EXPO 2025
<< predchádzajúci článok
Gašpar má údajne firmu, ktorá tají účtovníctvo. Dostál podal dva podnety na výbor pre nezlučiteľnosť funkcií

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 