Divadlo Andreja Bagara v Nitre uvádza premiéru komédie Dámsky krajčír

Na ilustračnej snímke budova Divadla Andreja Bagara. Foto: FOTO TASR/Štefan Puškáš Na ilustračnej snímke budova Divadla Andreja Bagara. Foto: FOTO TASR/Štefan Puškáš

Nitra 16. novembra (TASR) – Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre v piatok uvedie premiéru inscenácie Dámsky krajčír. Ide o jednu z najznámejších hier francúzskeho autora Georgesa Feydeaua, ktorý je často považovaný za zakladateľa moderného poňatia situačnej komédie. "Jeho hry sú plné fantázie, plynú v zvláštne bláznivom až hektickom tempe a je pre ne typické dokonalé kompozičné vypracovanie," povedal Juraj Bielik, ktorý inscenáciu v DAB režíruje.Inscenácia rozpráva príbeh o doktorovi Moulineauxovi, klamárovi a sukničkárovi, ktorý skrýva svoje časté nevery pred dôverčivou manželkou a podozrievavou svokrou. Moulineaux potrebuje vymyslieť, ako a kde by sa mohol venovať svojim tajným schôdzkam, a tak si od priateľa prenajme byt. Netuší však, že je to bývalý krajčírsky salón, hlavnému hrdinovi tak nezostáva nič iné, iba predstierať, že je dámsky krajčír.Podľa tvorcov inscenácie sa diváci môžu tešiť na komédiu, ktorá poskytuje priestor pre herecké výkony, plynie vo veľmi rýchlom tempe a je plná nečakaných scén a gagov. "Je to typická dverová komédia založená na komických situáciách a zámenách, či už dverí, alebo ľudí. Feydeau je slávnym autorom, ktorého štýl neraz preberali aj iní dramatici a tento druh komédie má svoju presnú linku, takže už samotný text je zárukou toho, že bude mať úspech," povedala herečka DAB Eva Pavlíková.Dámsky krajčír je jedna z najslávnejších hier francúzskeho dramatika. "Patrí nesporne k vrcholným Feydeauvým dielam. My sme k nej pristúpil spôsobom, ktorý bude trošku moderný, hlavne v tom vizuálnom vyjadrení a predovšetkým tak, aby sme naplnili zámer autora, divadla aj náš, a tým je zabaviť divákov," povedal o inscenácii jej režisér.V hre Dámsky krajčír sa predstavia Tomáš Turek, Juraj Ďuriš, Marián Viskup, Tomáš Stopa, Andrea Sabová, Eva Pavlíková, Lenka Barilíková, Anna Rakovská a Nikolett Dékány. Premiéru inscenácie uvádza divadlo v piatok vo Veľkej sále DAB.