Sedem rysov zo Slovenska našlo nový domov v Nemecku

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bojnice 16. novembra (TASR) - Nový domov vo voľnej prírode v Biosférickej rezervácii Falcký les v Nemecku našlo už 13 jedincov rysa ostrovida, z toho sedem pochádza zo Slovenska. Národná zoologická záhrada Bojnice spolu s partnermi v rámci projektu LIFE Luchs zaznamenala i viacero odchovov, po aktivite vo Falckom lese pokračuje s partnermi na reštitúcii populácie tejto mačkovitej šelmy aj na území bývalej Juhoslávie v rámci projektu LIFE Lynx. O aktivitách projektov informovala bojnická zoo na piatkovej medzinárodnej konferencii, ktorej súčasťou bola i premiéra dokumentu o reštitúcii rysa ostrovida.Projekt reštitúcie rysa do Falckého lesa prebieha od roku 2015.pripomenul vedúci zoologického odboru Národnej zoologickej záhrady Bojnice Branislav Tám. Dodal, že projekt zatiaľ prebieha veľmi dobre a v bojnickej zoo sú spokojní s tým, ako sa jedincom darí.Piatková konferencia priniesla, okrem iného, aj predstavenie projektu opätovnej reštitúcie rysa do Slovinska a Chorvátska, do ktorého sa zapojí aj národná zoo. Slovensko by malo poskytnúť desať jedincov. Zakladateľmi slovinskej populácie rysov boli práve jedince zo Slovenska, a to vďaka reštitúcii v roku 1973. Teraz však populácia potrebuje znovu pomôcť.uviedol člen tímu projektu Life LYNX v Slovinsku Rok Černe s tým, že pokiaľ nebude populácia podporená novými zvieratami, vyhynie.Preto je podľa Černeho dôležité, aby do Slovinska prišli nové zvieratá z Karpát.doplnil.Vo Falckom lese v Nemecku partneri zoo pred časom potvrdili reprodukciu u troch samíc rysa ostrovida, ktoré majú mať viacero mláďat a ich otcami by mali byť samce pochádzajúce zo Slovenska. Dve mláďatá priviedla na svet ešte vlani aj slovenská samica rysa Kaja, ich otcom je samec Lucky, rovnako zo Slovenska.