Divadlo Andreja Bagara v novej divadelnej sezóne uvedie štyri premiéry

V Divadle Andreja Bagara (DAB) oficiálne otvorili novú divadelnú sezónu. Podľa slov riaditeľa DAB Jaroslava Dóczyho bude rovnako ako predošlá poznačená pandémiou ochorenia COVID-19.





„Pre koronakrízu muselo DAB v Nitre prípravu sezóny, oproti pôvodným plánom, celú nanovo dramaturgicky vystavať. Počas sezóny 2020/2021 prinesieme štyri premiéry, ktoré ponúknu romantiku, kvalitný humor, ale aj vzdelávaciu inscenáciu pre mladých divákov,“ povedal Dóczy.Prvou hrou, ktorej premiéru uvedie divadlo 12. septembra, bude dramatizácia románu Jane Austenovej s názvom Láska slečny Elliotovej. DAB ju pôvodne malo uviesť už v apríli 2019, pre pandémiu však muselo premiéru odložiť na sezónu 2020/2021.„Slečna Elliotová je hrdinkou celého príbehu. Rozhoduje sa pre svoju starú lásku, o ktorej nevie, či ju zradila alebo nie, ako to v love story býva. Tí, ktorí majú k sebe nájsť cestu, musia najprv prejsť nejakými útrapami, krízami, konfliktami. Je to taký všeobecne platný príbeh, ktorý je nosný vo svetovej literatúre,“ uviedol režisér inscenácie Ľubomír Vajdička.Do ďalšej časti sezóny dramaturgia divadla pôvodne chcela nasadiť rôzne inscenácie, medzi ktorými mali byť komédie, ale aj vážne hry so sociálnymi témami.„Pôvodne mala sezóna vyzerať celkom inak, ale po koronakríze sme si povedali, že ju musíme prekopať. Museli sme brať ohľady na nálady ľudí počas pandémie, aj na to, aby pokladňa divadla nezostala prázdna. Preto sme stavili skôr na komediálne tituly, ale samozrejme na také, ktoré môžu niečo povedať aj o medziľudských vzťahoch a o problémoch, s ktorými sa boríme,“ vysvetlil umelecký šéf DAB Juraj Ďuriš.V novembri nitrianske divadlo uvedie komédiu Jiřího Havelku s názvom Vlastníci. „Ide žánrovo o kritickú komédiu, ktorá je sondou do súčasnej spoločnosti a ponúka plejádu komických postavičiek, ktorá spoločne žije v jednom bytovom dome. Na schôdzi vlastníkov riešia rôzne problémy a na ich základe vznikajú rôzne konflikty, animozity, prejavujú sa prvky xenofóbie, až rasizmu a neznášanlivosti. Sú však spracované s veľkým nadhľadom a mimoriadne vtipne,“ povedala o inscenácii dramaturgička Slavka Civáňová.Koncom januára sa diváci DAB môžu tešiť na komédiu Láska, sex a dane, ktorú napísala americká autorská dvojica William Van Zandt a Jane Milmore. „Hru pre veľký úspech už hrali takmer na všetkých kontinentoch, na Slovensku ju uvedieme po prvýkrát. Pôjde o situačný humor, ktorý má v sebe veľa bláznivých prvkov,“ uviedol Ďuriš.Poslednou inscenáciou, ktorú DAB v sezóne 2020/2021 uvedie, bude vzdelávacia edu-hra s názvom Kým nastane ticho.„Upozorňuje na súčasnú rozsiahlu ťažbu dreva a jej následky na viacerých územiach Slovenska. Potrebu ochrany lesov vysvetľuje mladým divákom formou inštalácií a rôznych fyzikálnych pokusov. Prezradí deťom, ich rodičom a učiteľom aj to, aké sú funkcie lesa, prečo je v lese dôležité mŕtve drevo, čo je to holorub, biodiverzita alebo woodwibe web. Premiéra inscenácie určenej hlavne žiakom a študentom je naplánovaná na marec 2021,“ doplnila Civáňová.Aj v súvislosti s uvedením inscenácie venovanej životnému prostrediu sa DAB v Nitre rozhodlo pojať celú sezónu ekologicky a prejsť na koncept zeleného divadla.„Znamená to, že postupne zavádzame viaceré ekologické opatrenia, minimalizujeme tlač printových materiálov, ktoré presúvame na webovú stránku divadla a na sociálne siete, zabezpečujeme separovanie odpadu v diváckych priestoroch aj v zákulisí divadla a dodržiavame princípy recyklácie. Okrem toho znižujeme energetickú náročnosť budovy divadla a realizujeme vzdelávacie aktivity pre školy a informačnú kampaň o recyklácii,“ dodala Civáňová.