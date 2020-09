Divadlo Nová scéna otvára novú sezónu muzikálom MAMMA MIA!

Divadlo Nová scéna (DNS) odštartuje novú sezónu 10. septembra muzikálom MAMMA MIA! Má byť poďakovaním pre tých, ktorí bojovali s novým koronavírusom v tzv. prvej línii. V slovenskej premiére následne uvedie aj muzikál Voda (a krv) nad vodou.





„DNS robí všetky potrebné hygienické opatrenia, aby si diváci umelecký zážitok užili v plnom zdraví. Desiateho septembra oponu zdvihneme pre ľudí v prvej línii, aby sme sa im poďakovali úspešným svetovým muzikálom Mamma Mia!,“ uviedla generálna riaditeľka Ingrid Fašiangová s tým, že diváci sa môžu tešiť aj na slovenskú premiéru muzikálu Voda (a krv) nad vodou.„S hitmi legendárnej skupiny Elán pod javiskovou taktovkou fenomenálneho Jána Ďurovčíka odštartuje slovenskú verziu 18.-19.-20.septembra.“ Muzikál v réžii a choreografii Jána Ďurovčíka prinesie najväčšie hity z repertoáru skupiny Elán. Spolu so známymi hitmi zaznie aj novinka napísaná priamo pre toto predstavenie.Na tvorbe muzikálu sa podieľal rovnaký tím ako pri muzikáli Ôsmy svetadiel, podľa Ďurovčíka ale nejde o jeho pokračovanie.„Je to úplne nový príbeh, nové postavy, avšak spojenia medzi oboma inscenáciami sú jasné: zdroj, čiže hudba Elánu, a parafráza na veľké klasické literárne dielo posunuté do súčasnej doby, tentokrát je to Gróf Monte Christo Alexandra Dumasa. Jedná sa o príbeh plný emócií, lásky a všetkého, čo patrí k 'veľkému plátnu', vybral som z toho ohromného množstva elánovských hitov ďalšie skladby, ktoré som nosil v hlave a ktoré mi dávali dohromady príbeh,“ uviedol.O úpravu a nové aranžmány piesní do muzikálu sa postaral Vašo Patejdl. Hudobné naštudovanie muzikálu mal na starosti dirigent Ľubomír Dolný. Hlavnú postavu Lukáša stvárňujú v muzikáli v alternácii Patrik Vyskočil a Dárius Koči. Herci sa zhodli na tom, že zaspievať hity od Elánu nie je ľahké, no práve tie dávajú muzikálu potenciál dosiahnuť rovnaký, ak nie väčší úspech, aký dosiahol muzikál Ôsmy svetadiel.„Ôsmy svetadiel mal obrovský úspech najmä vďaka chytľavým piesňam skupiny Elán, efektným tanečno – speváckym číslam a dojímavému príbehu. Voda (a krv) nad vodou má podľa môjho názoru veľkú šancu dosiahnuť rovnaký, ak nie väčší úspech svojho predchodcu, teda Elánovského hit – muzikál,“ uzavrel Vyskočil.