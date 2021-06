Divadlo Aréna čaká rozsiahla rekonštrukcia, Bratislavský kraj to bude stáť vyše štyri milióny eur

Divadlo

22.6.2021 (Webnoviny.sk) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) zrekonštruujeAréna v Bratislave za viac ako 4 mil. eur. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie , v ktorom samospráva hľadá dodávateľa stavebných prác.„Predmetom zákazky je rekonštrukcia a prestavbaAréna v rozsahu podľa spracovaného projektu stavby," uvádza sa v oznámení.Predpokladaná hodnota zákazky je 4 214 081 eur bez DPH a lehota na predkladanie ponúk do verejnej súťaže je do 8. júla. Doba realizácie je stanovená na 18 mesiacov. Rozsiahla rekonštrukciaprinesie moderné technológie či nové hľadisko.„Navrhovaná rekonštrukcia nahrádza novotvar oblúkového segmentového zastrešenia sedlovou strechou," uvádza sa v oznámení. Súčasťou stavby sú aj jestvujúce spevnené plochy - chodníky, parkovisko a prístupová areálová komunikácia. Existujúce inžinierske siete prechádzajúce areálom nebudú rekonštrukciou dotknuté.„Prípojky budovya vodnej veže budú čiastočne rekonštruované, rovnako areálové rozvody. Nespevnené plochy budú zatrávnené, jestvujúca vzrastlá zeleň nebude rekonštrukciou dotknutá," dopĺňa obstarávateľ.