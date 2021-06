Heľenine Oči pesničkou Daj len mi daj daj radia ako zbaliť dievča na víno

Trúbkové party nahrával šikovný Pavol Jeňo

Špecifiká videoklipu

23.6.2021 (Webnoviny.sk) - Prvé tóny novinky z dielne prešovskej hudobnej skupiny Heľenine Oči s názvom Daj len mi daj daj vznikli presne 22. apríla 2020 a už o necelé dva mesiace sa pesnička dočkala videoklipu.„Pamätám si presný dátum, kedy vznikol základ piesne, pretože kým skladby nemajú text, dávam im pracovné názvy buď z môjho okolia, alebo podľa udalosti, ktorá sa stala v ten deň. Táto skladba mala od začiatku pracovný názov Kajetán,“ spomína líder skupiny Martin Mihalčín.Aktuálny názov pesnička dostala až po otextovaní. „Keď som písal text piesne, predstavoval som si takého smutno-smiešneho chlapíka. Mladíka, ktorý sa snaží využiť situáciu, že sa dievča jeho snov rozišlo s partnerom, trochu ju v tom smútku akože podporiť, pripiť a túto našu „preliatu kvetinku“ následne zviesť,“ vysvetľuje význam textu spevák formácie.Po tom, ako Martin zložil kostru piesne, putovala ku gitaristovi Jakubovi Tirčovi do Prahy, ktorý autorsky tak isto prispel k tomuto dielu. Pri finalizácii piesne sa následne zapojil aj producent Adam A. Kuruc, s ktorým kapela spolupracuje na novom albume.„Ono, táto pieseň sa vytvárala tak nejako prirodzene a postupne. Trúbkové party nám nahrával šikovný Pavol Jeňo. Mal som tam taktiež vymyslené party pre cimbal, tak som automaticky oslovil na nahrávanie kamaráta Antona Konyu. Keďže som sa v tom čase pohrával s myšlienkou, že niektoré spevové party budú spievať dievčatá, Anton mi poradil skúsiť dievčatá z PUĽSU (Poddukelský umelecký ľudový súbor) Martinu Svítkovú a Martinu Ťaskovú Kanošovú. A poradil dobre :D,“ pochvaľuje Mihalčín spolupráce s hneď niekoľkými umelcami.„Dievčatá to pekne naspievali a pesnička chytila svojský feeling. Na základe tohto feelingu som oslovil na choreografiu ďalšieho kamaráta Vila Mikulu (taktiež PUĽS), nech sa kruh tejto spolupráce úplne uzavrie,“ nadväzuje na tému videoklipu.Klip chalani natočili v spolupráci so Števom Lelovičom (Pseudoart Creative). „Tanečníci boli pripravení profesionálne, a tak sa podarilo na dvanástykrát nahrať tento klip, ktorý je špecifický v tom, že je točený na jeden záber,“ vysvetľuje spevák špecifiká videoklipu.Dokonca sa na nich usmialo i šťastie a veselej skupine prialo nie len počasie „po dlhom, dlhom čase sa v ten deň ukázalo slnko a dokonca v ten deň ráno náhodou technické služby mesta Prešov spustili fontánu,“ teší sa z vydareného klipu Martin Mihalčín.Vydanie nového albumu pod názvom Cirkus 22, ktorého súčasťou bude i najčerstvejšia pesnička, chlapci z kapely Heľenine Oči chystajú na október tohto roku. Dovtedy majú na pláne vydávať single a videoklipy. Na ďalšiu novinku sa fanúšikovia môžu tešiť v priebehu leta.Aj napriek ťažkej situácii s pandémiou, sa začali naplno bookovať koncerty na leto 2021. „Môžeme s hrdosťou oznámiť, že sme sa stali v tomto roku najžiadanejšou koncertnou kapelou na Slovensku. Doteraz máme dohodnutých takmer 60 koncertov a bookovanie ďalej pokračuje,“ hovorí spevák zoskupenia na záver.