Utorok 13.1.2026
Meniny má Rastislav
13. januára 2026
Divadlo Aréna má novú riaditeľku, stala sa ňou Ľubica Krénová
Divadlo Aréna, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), má na ...
13.1.2026 (SITA.sk) - Divadlo Aréna, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), má na svojom čele novú riaditeľku. Ako informoval riaditeľ odboru komunikácie BSK Michal Feik, vedením divadla bola poverená skúsená kultúrna manažérka a bývalá diplomatka Ľubica Krénová, ktorá pôsobila vo viacerých významných projektoch doma aj v zahraničí.
"Divadlo Aréna prešlo komplexnou rekonštrukciou a stalo sa tak jedným z najmodernejších divadiel na Slovensku. Teraz ho čaká obdobie personálnej a finančnej stabilizácie – a toto je úloha, ktorá stojí pred novou riaditeľkou. Pani Krénová preukázala, že rozumie špecifikám divadelného prostredia, má profesionálny prehľad a pozná aktuálne výzvy inštitúcie. Preto sme sa rozhodli poveriť ju vedením divadla," vysvetlil predseda BSK Juraj Droba.
Svoje odborné znalosti v oblasti kultúry, ako aj v umeleckom a dramaturgickom vedení divadla, zameria nová riaditeľka najmä na zabezpečenie stabilizácie divadla po prevádzkovej, finančnej i dramaturgickej stránke tak, aby sa zachovala kontinuita umeleckej kvality a zároveň sa otvoril priestor pre inovatívne smerovanie.
