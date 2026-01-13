Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Kultúra

13. januára 2026

13. januára 2026

Divadlo Aréna má novú riaditeľku, stala sa ňou Ľubica Krénová


Divadlo Aréna, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), má na ...



divadlo arena bratislava 676x451 13.1.2026 (SITA.sk) - Divadlo Aréna, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), má na svojom čele novú riaditeľku. Ako informoval riaditeľ odboru komunikácie BSK Michal Feik, vedením divadla bola poverená skúsená kultúrna manažérka a bývalá diplomatka Ľubica Krénová, ktorá pôsobila vo viacerých významných projektoch doma aj v zahraničí.


"Divadlo Aréna prešlo komplexnou rekonštrukciou a stalo sa tak jedným z najmodernejších divadiel na Slovensku. Teraz ho čaká obdobie personálnej a finančnej stabilizácie – a toto je úloha, ktorá stojí pred novou riaditeľkou. Pani Krénová preukázala, že rozumie špecifikám divadelného prostredia, má profesionálny prehľad a pozná aktuálne výzvy inštitúcie. Preto sme sa rozhodli poveriť ju vedením divadla," vysvetlil predseda BSK Juraj Droba.

Svoje odborné znalosti v oblasti kultúry, ako aj v umeleckom a dramaturgickom vedení divadla, zameria nová riaditeľka najmä na zabezpečenie stabilizácie divadla po prevádzkovej, finančnej i dramaturgickej stránke tak, aby sa zachovala kontinuita umeleckej kvality a zároveň sa otvoril priestor pre inovatívne smerovanie.


Zdroj: SITA.sk - Divadlo Aréna má novú riaditeľku, stala sa ňou Ľubica Krénová © SITA Všetky práva vyhradené.

