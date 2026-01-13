Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

13. januára 2026

Proces v kauze vraždy Ernesta Valka pokračuje: Dcéra žiada odškodné 180-tisíc eur, obžalovaný Radič vinu odmieta


Na Mestskom súde Bratislava I v utorok začal súdny proces v kauze vraždy advokáta



67331e311f433468363759 676x451 13.1.2026 (SITA.sk) - Na Mestskom súde Bratislava I v utorok začal súdny proces v kauze vraždy advokáta Ernesta Valka z roku 2010. Jozef Radič, ktorý je v tejto súvislosti obžalovaný z trestných činov vraždy, nedovoleného ozbrojovania a porušovania domovej slobody, pred senátom deklaroval svoju nevinu.

Spor o zákonnosť obžaloby


Podľa jeho obhajcu Igora Cibulu je podaná obžaloba nedôvodná a tendenčná. Dcéra zavraždeného právnika v rámci trestného konania požaduje náhradu nemajetkovej ujmy 180-tisíc eur. Súd v tomto prípade rozhodol ešte v novembri 2024, že obžaloba podaná v tejto trestnej veci spĺňa zákonné náležitosti a prijal ju na prejednanie.

Obhajca obžalovaného vtedy požadoval odmietnutie obžaloby, to isté však žiadala aj právna zástupkyňa dcéry zavraždeného advokáta Jany Valkovej. Podľa nej by sa totiž vec mala vrátiť do prípravného konania za účelom doplnenia dokazovania. Rovnako ako obhajobe aj jej totiž prekáža predovšetkým vylúčenie spolupáchateľa Jaroslava Klinku na samostatné konanie.

Dohoda o vine a treste pre druhého obvineného


Obžalovaný Radič si momentálne odpykáva vo väzení súhrnný trest 16 a pol roka odňatia slobody. Najskôr ho totiž odsúdili za prepad banky a neskôr za usmrtenie komplica Antona Hupku. Obžaloba vo veci vraždy Valka bola na vtedajší Okresný súd Bratislava I podaná ešte v máji 2020. Súd však dlho vo veci nekonal pre vyťaženosť zákonného sudcu.

Druhý obvinený v prípade smrti Valka Jaroslav Klinka uzavrel s prokurátorom dohodu o vine a treste, ktorú začiatkom roka 2020 schválil Okresný súd v Pezinku. Za ozbrojenú lúpež v dome advokáta v Limbachu v okrese Pezinok mu súd uložil trest osem rokov väzenia. Prokurátor ako aj Klinkov obhajca Daniel Lipšic v súvislosti s uzatvorením dohody argumentovali, že ak by sa Klinka nerozhodol spolupracovať, skutok by pravdepodobne nebolo možné objasniť.

Dcéra zavraždeného právnika Jana Valková a jej právny zástupca naopak vtedy argumentovali proti dohode s tým, že vo veci má byť vytýčené riadne hlavné pojednávanie, kde majú byť súdení obaja obvinení. Z výkonu trestu už bol Klinka medzitým podmienečne prepustený.


Ernesta Valka zavraždili 8. novembra 2010 vo večerných hodinách v jeho dome v Limbachu v okrese Pezinok. Bývalý predseda Ústavného súdu Českej a Slovenskej federatívnej republiky bol jedným z najvplyvnejších právnikov a venoval sa viacerým citlivým kauzám. Podľa orgánov činných v trestnom konaní bola motívom vraždy lúpež v dome advokáta.

Konkrétne Radič a Klinka údajne po vzájomnej dohode najskôr právnika sledovali a dohodli sa, že si zabezpečia prístup do jeho domu prostredníctvom zapáchajúcej látky, ktorá poškodeného prinúti otvoriť dvere a vyvetrať. Na prvý pokus sa im to nepodarilo, preto pokus zopakovali. Pri skutku použil Radič nelegálne držanú zbraň, ktorou advokáta Valka strelil do hrudníka. Peniaze v jeho dome dvojica nenašla, zobrali mu však jeho zbraň. Tú, ako aj zbraň, ktorou bol Valko zavraždený neskôr obžalovaný Radič zahodil.

O motíve lúpeže ako dôvode vraždy Valka vypovedal v prípravnom konaní aj odsúdený Klinka. Ten v procese s Radičom bude vypovedať ako svedok.




Zdroj: SITA.sk - Proces v kauze vraždy Ernesta Valka pokračuje: Dcéra žiada odškodné 180-tisíc eur, obžalovaný Radič vinu odmieta © SITA Všetky práva vyhradené.

