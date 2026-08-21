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21. augusta 2026
Divadlo Aréna štartuje nultý ročník festivalu Letná Aréna, tešiť sa môžete na kabaret aj absurdnú komédiu
Tagy: Bratislavský samosprávny kraj (BSK) divadlo Aréna Festival Festival Letná Aréna hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja predseda BSK
Podujatie sa koná pod záštitou predsedu BSK Juraja Drobu a jeho patrónom je slovenský herec Milan Kňažko. Divadlo Aréna v Bratislave v piatok (21. augusta) ...
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21.8.2026 (SITA.sk) - Podujatie sa koná pod záštitou predsedu BSK Juraja Drobu a jeho patrónom je slovenský herec Milan Kňažko.
Divadlo Aréna v Bratislave v piatok (21. augusta) štartuje nový projekt. Ide o nultý ročník open-air festivalu Letná Aréna, ktorý potrvá do 31. augusta. Ako informuje hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Lucia Forman, festival prinesie divadlo, hudbu, kabaret, program pre deti aj výnimočné hosťovania. Podujatie sa koná pod záštitou predsedu BSK Juraja Drobu a jeho patrónom je slovenský herec Milan Kňažko.
„Letná Aréna v Divadle Aréna je presne typ projektu, ktorý sme chceli umožniť, keď sme investovali do rekonštrukcie tohto priestoru. Nešlo nám len o obnovu budovy, ale o to, aby vznikol moderný kultúrny priestor, ktorý dokáže žiť aj mimo klasickej divadelnej sezóny a mimo svojich stien. A Divadlo Aréna tento potenciál má. Jeho exteriér, terasa s výhľadom na mesto a samotný areál vytvárajú podmienky, ktoré sú v Bratislave unikátne,“ uviedol predseda BSK Juraj Droba.
Program Letnej Arény sa začína v piatok otváracím koncertom Melódie z čias propeleru a plynových lámp v podaní Metropolitného orchestra Bratislava.
„Koncert divákov prenesie o storočie späť – do zlatej éry bratislavského nábrežia a jeho multikultúrneho šarmu," priblížila Forman s tým, že počas desiatich dní festival ponúkne program pre dospelých aj deti.
Diváci sa môžu tešiť na rozprávku Tučniaci koláče nepečú, kabaret Žltý kanárik Túlavého divadla, absurdnú komédiu Židle v podaní Divadla Bolka Polívku, koncert Story & Milan Kňažko, inscenáciu Africká kráľovná, prezentáciu publikácie a pripravovanej inscenácie Sławomir Mrożek a jeho Veľvyslanec v Divadle Aréna, predstavenie Milostné dopisy, veľkolepé rodinné divadlo O morskej panne a rytierovi Rolandovi, bábkovú rozprávku Dlhý, Okatý, Bruchatý a záverečný Veľký žúr – Kapela Trezor.
„Festival tak prinesie pestrú paletu žánrov – od koncertu, šansónu, bluesu a jazzu cez kabaret, absurdnú komédiu a komorné divadlo až po detské a rodinné predstavenia," dodala Forman s tým, že niektoré dni budú patriť viacerým predstaveniam, pričom osobitná pozornosť bude venovaná aj rodinám s deťmi.
Zdroj: SITA.sk - Divadlo Aréna štartuje nultý ročník festivalu Letná Aréna, tešiť sa môžete na kabaret aj absurdnú komédiu © SITA Všetky práva vyhradené.
Divadlo Aréna v Bratislave v piatok (21. augusta) štartuje nový projekt. Ide o nultý ročník open-air festivalu Letná Aréna, ktorý potrvá do 31. augusta. Ako informuje hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Lucia Forman, festival prinesie divadlo, hudbu, kabaret, program pre deti aj výnimočné hosťovania. Podujatie sa koná pod záštitou predsedu BSK Juraja Drobu a jeho patrónom je slovenský herec Milan Kňažko.
Program začína otváracím koncertom
„Letná Aréna v Divadle Aréna je presne typ projektu, ktorý sme chceli umožniť, keď sme investovali do rekonštrukcie tohto priestoru. Nešlo nám len o obnovu budovy, ale o to, aby vznikol moderný kultúrny priestor, ktorý dokáže žiť aj mimo klasickej divadelnej sezóny a mimo svojich stien. A Divadlo Aréna tento potenciál má. Jeho exteriér, terasa s výhľadom na mesto a samotný areál vytvárajú podmienky, ktoré sú v Bratislave unikátne,“ uviedol predseda BSK Juraj Droba.
Program Letnej Arény sa začína v piatok otváracím koncertom Melódie z čias propeleru a plynových lámp v podaní Metropolitného orchestra Bratislava.
„Koncert divákov prenesie o storočie späť – do zlatej éry bratislavského nábrežia a jeho multikultúrneho šarmu," priblížila Forman s tým, že počas desiatich dní festival ponúkne program pre dospelých aj deti.
Rozprávka, kabaret i absurdná komédia
Diváci sa môžu tešiť na rozprávku Tučniaci koláče nepečú, kabaret Žltý kanárik Túlavého divadla, absurdnú komédiu Židle v podaní Divadla Bolka Polívku, koncert Story & Milan Kňažko, inscenáciu Africká kráľovná, prezentáciu publikácie a pripravovanej inscenácie Sławomir Mrożek a jeho Veľvyslanec v Divadle Aréna, predstavenie Milostné dopisy, veľkolepé rodinné divadlo O morskej panne a rytierovi Rolandovi, bábkovú rozprávku Dlhý, Okatý, Bruchatý a záverečný Veľký žúr – Kapela Trezor.
„Festival tak prinesie pestrú paletu žánrov – od koncertu, šansónu, bluesu a jazzu cez kabaret, absurdnú komédiu a komorné divadlo až po detské a rodinné predstavenia," dodala Forman s tým, že niektoré dni budú patriť viacerým predstaveniam, pričom osobitná pozornosť bude venovaná aj rodinám s deťmi.
Zdroj: SITA.sk - Divadlo Aréna štartuje nultý ročník festivalu Letná Aréna, tešiť sa môžete na kabaret aj absurdnú komédiu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Bratislavský samosprávny kraj (BSK) divadlo Aréna Festival Festival Letná Aréna hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja predseda BSK
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