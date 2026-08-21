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21. augusta 2026
Piešťanské zábaly sa otvoria slávnostným sprievodom a odhalením plakety Diany Mórovej – FOTO
Návštevníkov čakajú tri dni divadla, hudby, umenia a dobrej nálady. Piešťany sa od piatku do nedele stávajú mestom zábavy. Slávnostným sprievodom a odhalením plakety novej prvej dámy festivalu
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21.8.2026 (SITA.sk) - Návštevníkov čakajú tri dni divadla, hudby, umenia a dobrej nálady.
Piešťany sa od piatku do nedele stávajú mestom zábavy. Slávnostným sprievodom a odhalením plakety novej prvej dámy festivalu Diany Mórovej v piatok večer oficiálne otvoria tretí ročník Piešťanských zábalov.
Návštevníkov čakajú tri dni divadla, hudby, umenia a dobrej nálady. Pripravených je rekordných 68 divadelných a hudobných produkcií, vyše 200 umelcov a záverečné Grand finále s Goranom Bregovićom, ktoré sa nesie v duchu splneného sna prezidenta festivalu Jozefa Vajdu.
Prvý deň festivalu zábavy v piatok uzavrie slávnostný divadelný sprievod, ktorý vyvrcholí pri Neposlušnej čiare odhalením plakety Diany Mórovej, v poradí už tretej prvej dámy Piešťanských zábalov. Trasu sprievodu museli organizátori tento rok upraviť, keďže rekonštrukcia Kolonádového mosta, symbolu Piešťan, znemožnila tú pôvodnú.
"Ja som vôbec neváhal ani na sekundu, a som presvedčený, že som urobil to najsprávnejšie a najlepšie rozhodnutie, keď som si vybral Dianku Mórovú. Spolu na javisku sme za 28 rokov odohrali neskutočné množstvo predstavení. Považujem ju za úžasnú herečku, obrovskú osobnosť, ženu, ktorá prináša radosť a ktorá dokáže pričarovať dobré počasie," vysvetlil toto rozhodnutie Vajda, ktorý Piešťanské zábaly pred tromi rokmi založil.
"Máme krásnu myšlienku, myšlienku festivalu, ktorého úlohou je zabaviť a rozveseliť čo najviac ľudí. A verím, že táto myšlienka ostane a nepokazí ju zlé počasie," dodal.
Počas všetkých troch festivalových dní budú mať návštevníci príležitosť stretnúť sa naživo s hercami a umelcami festivalu, vo VIP zóne sa budú konať pravidelné autogramiády známych tvárí. Festival v nedeľu uzavrie veľkolepé Grand Finále Bašavel na Balikovo Stage (futbalový štadión) koncertom, ktorý je pre prezidenta festivalu Jozefa Vajdu splneným snom.
Legendárny Goran Bregović a jeho Wedding and Funeral Band odohrajú dvojhodinový set s 26 titulmi. Predtým sa predstaví Daniel Fischer s OJV, a večer tradične zakončí piešťanská kapela Slniečko.
Návštevníci, ktorí sa rozhodnú prísť do Piešťan autom, môžu využiť záchytné parkoviská pri autobusovej stanici, pred Domom umenia (okrem piatku 21. augusta), pri poliklinike a na Nálepkovej ulici. Pre návštevníkov Piešťanských zábalov, ktorí neprídu autom, bude k dispozícii kyvadlová doprava, ktorá bude premávať v 30-minútových intervaloch.
Zdroj: SITA.sk - Piešťanské zábaly sa otvoria slávnostným sprievodom a odhalením plakety Diany Mórovej – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Piešťany sa od piatku do nedele stávajú mestom zábavy. Slávnostným sprievodom a odhalením plakety novej prvej dámy festivalu Diany Mórovej v piatok večer oficiálne otvoria tretí ročník Piešťanských zábalov.
Návštevníkov čakajú tri dni divadla, hudby, umenia a dobrej nálady. Pripravených je rekordných 68 divadelných a hudobných produkcií, vyše 200 umelcov a záverečné Grand finále s Goranom Bregovićom, ktoré sa nesie v duchu splneného sna prezidenta festivalu Jozefa Vajdu.
Divadelný sprievod
Prvý deň festivalu zábavy v piatok uzavrie slávnostný divadelný sprievod, ktorý vyvrcholí pri Neposlušnej čiare odhalením plakety Diany Mórovej, v poradí už tretej prvej dámy Piešťanských zábalov. Trasu sprievodu museli organizátori tento rok upraviť, keďže rekonštrukcia Kolonádového mosta, symbolu Piešťan, znemožnila tú pôvodnú.
"Ja som vôbec neváhal ani na sekundu, a som presvedčený, že som urobil to najsprávnejšie a najlepšie rozhodnutie, keď som si vybral Dianku Mórovú. Spolu na javisku sme za 28 rokov odohrali neskutočné množstvo predstavení. Považujem ju za úžasnú herečku, obrovskú osobnosť, ženu, ktorá prináša radosť a ktorá dokáže pričarovať dobré počasie," vysvetlil toto rozhodnutie Vajda, ktorý Piešťanské zábaly pred tromi rokmi založil.
"Máme krásnu myšlienku, myšlienku festivalu, ktorého úlohou je zabaviť a rozveseliť čo najviac ľudí. A verím, že táto myšlienka ostane a nepokazí ju zlé počasie," dodal.
Pravidelné autogramiády aj veľkolepé koncerty
Počas všetkých troch festivalových dní budú mať návštevníci príležitosť stretnúť sa naživo s hercami a umelcami festivalu, vo VIP zóne sa budú konať pravidelné autogramiády známych tvárí. Festival v nedeľu uzavrie veľkolepé Grand Finále Bašavel na Balikovo Stage (futbalový štadión) koncertom, ktorý je pre prezidenta festivalu Jozefa Vajdu splneným snom.
Legendárny Goran Bregović a jeho Wedding and Funeral Band odohrajú dvojhodinový set s 26 titulmi. Predtým sa predstaví Daniel Fischer s OJV, a večer tradične zakončí piešťanská kapela Slniečko.
Návštevníci, ktorí sa rozhodnú prísť do Piešťan autom, môžu využiť záchytné parkoviská pri autobusovej stanici, pred Domom umenia (okrem piatku 21. augusta), pri poliklinike a na Nálepkovej ulici. Pre návštevníkov Piešťanských zábalov, ktorí neprídu autom, bude k dispozícii kyvadlová doprava, ktorá bude premávať v 30-minútových intervaloch.
Zdroj: SITA.sk - Piešťanské zábaly sa otvoria slávnostným sprievodom a odhalením plakety Diany Mórovej – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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