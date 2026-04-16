 24hod.sk    Z domova

16. apríla 2026

Divadlo Aréna v Bratislave bolo dejiskom Summitu Európskych konzervatívcov a reformistov


Tagy: Európska únia Regióny Samit verejné služby

V Bratislave sa stretli regionálni a miestni lídri z celej Európy na Summite Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR). Diskutovali o budúcnosti európskeho rozpočtu, politike súdržnosti aj o tom, ako zvládať demografické zmeny a zabezpečiť kvalitné verejné služby.



16.4.2026 (SITA.sk) - V Bratislave sa stretli regionálni a miestni lídri z celej Európy na Summite Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR). Diskutovali o budúcnosti európskeho rozpočtu, politike súdržnosti aj o tom, ako zvládať demografické zmeny a zabezpečiť kvalitné verejné služby. Ako uviedla hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Lucia Forman, dejiskom tohto podujatia sa stali priestory župného Divadla Aréna.


Hostiteľom bol predseda BSK a podpredseda skupiny ECR v Európskom výbore regiónov Juraj Droba. „Na summite sa stretli zástupcovia regiónov, miest, európskych inštitúcií aj odborníci z praxe, aby diskutovali o kľúčových témach, ktoré ovplyvnia budúcnosť Európskej únie (EÚ), ale aj našich regiónov," spresnila Forman. Medzi hlavné body programu patrilo formovanie viacročného finančného rámca EÚ na obdobie 2028 - 2034 a dopady demografických zmien na poskytovanie verejných služieb.

Diskusia o budúcom európskom rozpočte sa zameriavala najmä na to, ako zabezpečiť jeho efektívnejšie využívanie v prospech hospodárskeho rastu, konkurencieschopnosti a odolnosti regiónov. „Dôležitou témou bolo aj zachovanie silnej politiky súdržnosti a zohľadnenie územných rozdielov naprieč Európou," dodala Forman. Hovorilo sa aj o demografických zmenách, ktoré výrazne ovplyvňujú fungovanie regiónov.

Summit zároveň vytvoril priestor na výmenu skúseností medzi regiónmi a podporu nových partnerstiev. V prvom diskusnom paneli na tému formovania európskeho rozpočtu s regiónmi vystúpili výkonný podpredseda Európskej komisie pre súdržnosť a reformy Raffaele Fitto prostredníctvom videoposolstva, podpredsedníčka regiónu Lazio Roberta Angelilli, podpredseda Európskeho výboru regiónov Matteo Luigi Bianchi, poslanec Európskeho parlamentu a koordinátor skupiny EKR vo výbore REGI Denis Nesci, maršálek Podkarpatského vojvodstva a prvý podpredseda skupiny EKR v Európskom výbore regiónov Władysław Ortyl a primátor mesta Vrútky Branislav Zacharides.

V druhom paneli, venovanom poskytovaniu kvalitnejších verejných služieb ako nástroja na riešenie demografickej krízy, vystúpili zakladateľ a vedecký riaditeľ Stredoeurópskeho inštitútu pre výskum práce Martin Kahanec, primátor mesta L’Aquila Pierluigi Biondi, poslanec Európskeho parlamentu a podpredseda skupiny EKR Carlo Fidanza, podpredseda zastupiteľstva Peštianskej župy a spravodajca Európskeho výboru regiónov pre tému demografických zmien v Európe Adam Karácsony a riaditeľka Odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov BSK Barbora Lukáčová.

Zdroj: SITA.sk - Divadlo Aréna v Bratislave bolo dejiskom Summitu Európskych konzervatívcov a reformistov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Európska únia Regióny Samit verejné služby
Ambiciózne zámery, slabé výsledky v praxi: Obnova budov na Slovensku naráža na limity samospráv
Po požiari v Podsadku rieši mesto Stará Ľubovňa bývanie pre desiatky ľudí zo zničených príbytkov

