|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 16.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Dana, Danica
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
16. apríla 2026
Divadlo Aréna v Bratislave bolo dejiskom Summitu Európskych konzervatívcov a reformistov
V Bratislave sa stretli regionálni a miestni lídri z celej Európy na Summite Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR). Diskutovali o budúcnosti európskeho rozpočtu, politike súdržnosti aj o tom, ako zvládať ...
Zdieľať
16.4.2026 (SITA.sk) - V Bratislave sa stretli regionálni a miestni lídri z celej Európy na Summite Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR). Diskutovali o budúcnosti európskeho rozpočtu, politike súdržnosti aj o tom, ako zvládať demografické zmeny a zabezpečiť kvalitné verejné služby. Ako uviedla hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Lucia Forman, dejiskom tohto podujatia sa stali priestory župného Divadla Aréna.
Hostiteľom bol predseda BSK a podpredseda skupiny ECR v Európskom výbore regiónov Juraj Droba. „Na summite sa stretli zástupcovia regiónov, miest, európskych inštitúcií aj odborníci z praxe, aby diskutovali o kľúčových témach, ktoré ovplyvnia budúcnosť Európskej únie (EÚ), ale aj našich regiónov," spresnila Forman. Medzi hlavné body programu patrilo formovanie viacročného finančného rámca EÚ na obdobie 2028 - 2034 a dopady demografických zmien na poskytovanie verejných služieb.
Diskusia o budúcom európskom rozpočte sa zameriavala najmä na to, ako zabezpečiť jeho efektívnejšie využívanie v prospech hospodárskeho rastu, konkurencieschopnosti a odolnosti regiónov. „Dôležitou témou bolo aj zachovanie silnej politiky súdržnosti a zohľadnenie územných rozdielov naprieč Európou," dodala Forman. Hovorilo sa aj o demografických zmenách, ktoré výrazne ovplyvňujú fungovanie regiónov.
Summit zároveň vytvoril priestor na výmenu skúseností medzi regiónmi a podporu nových partnerstiev. V prvom diskusnom paneli na tému formovania európskeho rozpočtu s regiónmi vystúpili výkonný podpredseda Európskej komisie pre súdržnosť a reformy Raffaele Fitto prostredníctvom videoposolstva, podpredsedníčka regiónu Lazio Roberta Angelilli, podpredseda Európskeho výboru regiónov Matteo Luigi Bianchi, poslanec Európskeho parlamentu a koordinátor skupiny EKR vo výbore REGI Denis Nesci, maršálek Podkarpatského vojvodstva a prvý podpredseda skupiny EKR v Európskom výbore regiónov Władysław Ortyl a primátor mesta Vrútky Branislav Zacharides.
V druhom paneli, venovanom poskytovaniu kvalitnejších verejných služieb ako nástroja na riešenie demografickej krízy, vystúpili zakladateľ a vedecký riaditeľ Stredoeurópskeho inštitútu pre výskum práce Martin Kahanec, primátor mesta L’Aquila Pierluigi Biondi, poslanec Európskeho parlamentu a podpredseda skupiny EKR Carlo Fidanza, podpredseda zastupiteľstva Peštianskej župy a spravodajca Európskeho výboru regiónov pre tému demografických zmien v Európe Adam Karácsony a riaditeľka Odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov BSK Barbora Lukáčová.
Zdroj: SITA.sk - Divadlo Aréna v Bratislave bolo dejiskom Summitu Európskych konzervatívcov a reformistov © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Ambiciózne zámery, slabé výsledky v praxi: Obnova budov na Slovensku naráža na limity samospráv
<< predchádzajúci článok
Po požiari v Podsadku rieši mesto Stará Ľubovňa bývanie pre desiatky ľudí zo zničených príbytkov
