Štvrtok 16.4.2026
Meniny má Dana, Danica
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
16. apríla 2026
Po požiari v Podsadku rieši mesto Stará Ľubovňa bývanie pre desiatky ľudí zo zničených príbytkov
V Starej Ľubovni aj naďalej trvá mimoriadna situácia po rozsiahlych požiaroch v miestnej časti Podsadek, ktoré koncom marca pripravili o strechu nad hlavou 42 ľudí, z toho 26 detí. Samospráva v spolupráci s ...
Mesto v spolupráci s Okresným úradom a ďalšími partnermi zabezpečilo pre postihnuté rodiny núdzové ubytovanie, stravu aj základné hygienické potreby. Časť rodín najskôr využila pomoc príbuzných, následne samospráva poskytla dočasné priestory v komunitnom centre a bývalých skladoch civilnej ochrany.
Mesto zabezpečuje teplé jedlo
„Úzko spolupracujeme s terénnymi sociálnymi pracovníkmi a členmi ETP Slovensko n.o., ktoré zároveň prevádzkuje stredisko osobnej hygieny, práčovňu, vrátane možnosti prípravy stravy v komunitnom centre,“ informoval prednosta mestského úradu Aleš Solár.
Do lokality boli dovezené aj materiálne zásoby zo štátnych logistických skladov, vrátane postelí, prikrývok, hygienických potrieb či spacích vakov. Mesto zároveň zabezpečuje minimálne jedno teplé jedlo denne a vyhlásilo zbierku oblečenia a potrieb pre deti.
Samospráva však upozorňuje, že kapacity dočasného ubytovania sú nedostatočné. Statické posúdenie potvrdilo, že poškodené stavby sú nevyhovujúce a musia byť odstránené. Mesto preto rieši nielen dočasné, ale aj dlhodobejšie bývanie. Už pred veľkonočnými sviatkami zakúpilo tri obytné kontajnery, do ktorých umiestnilo 25 ľudí.
„Ďalšie osoby zostávajú dočasne ubytované v náhradných priestoroch, a to do doby obstarania ďalšej potrebnej kontajnerovej zostavy,“ informoval Solár.
Rodiny dostali po sto eur
Mesto zároveň poskytlo rodinám jednorazovú finančnú pomoc vo výške 100 eur a spustilo verejnú zbierku prostredníctvom platformy Donio. Jej cieľom je vyzbierať 50-tisíc eur na obnovu bývania, vrátane nákupu stavebného materiálu a základného vybavenia. Nové príbytky plánuje samospráva vybudovať svojpomocne pod odborným dohľadom.
Ako pripomenula samospráva na svojom webe, požiar vypukol v nedeľu 29. marca v jednom z rodinných domov a postupne sa rozšíril na ďalšie štyri príbytky. Na mieste zasahovali profesionálni aj dobrovoľní hasiči, polícia, mestská polícia a ďalšie zložky. Po jeho uhasení zasadal krízový štáb mesta, ktorý prijal opatrenia v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou.
Zdroj: SITA.sk - Po požiari v Podsadku rieši mesto Stará Ľubovňa bývanie pre desiatky ľudí zo zničených príbytkov © SITA Všetky práva vyhradené.
