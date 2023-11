Divadlo GUnaGU chystá premiéru hry Varím a verím

Bratislavské Divadlo GUnaGU chystá premiéru nostalgickej hudobnej komédie Varím a verím (ako chutí Slovensko). V najnovšej hre odpovedá jej autor Viliam Klimáček aj na otázku Prečo nie sme národom labužníkov?. Premiéru naplánovali na piatok 8. decembra.







Ďalej spresňuje, že autor a režisér Klimáček v "nostalgickom kabarete s pesničkami o chuti aj nechuti" predstavuje dejiny fiktívnej bratislavskej reštaurácie od roku 1924 do roku 2024. "V divadelných klipoch na pozadí televíznej šou o varení zistíme, čo nám chutilo kedysi a čo teraz, a možno aj prečo nie sme národom labužníkov a naša realita je dnes úplne nejedlá," avizuje divákom divadlo."Nedokážem sa zbaviť pocitu, že tu stále menej ľudí dokáže oceniť dobré jedlo (dobré umenie, dobré vzťahy, dobrú politiku - dosaďte si, čo chcete...), že to všetko vlastne nepotrebujú. Na Slovensku už neexistujú labužníci, sú len stravníci. A tí odmietajú a čoraz viac nenávidia všetko a všetkých, ktorí sú iní a ináč žijú, voňajú a chutia," hovorí Klimáček k najnovšej hre, ktorá cez fenomén jedla umožní nahliadnuť do našich dejín. "Od prešporských viech a kaviarní cez Slovenský štát, nálet na rafinériu Apollo, znárodnenie v roku 1948, Akciu B, keď z Bratislavy vyhnali stovky rodín intelektuálov, cez 60. roky, ruskú okupáciu 1968, následnú normalizáciu až po mafiánske 90.," približuje divadlo projekt patriaci do jeho dlhodobej dramaturgickej línie, v ktorej sa snaží "sprístupniť kľúčové okamihy našej minulosti aj mladšiemu publiku či pripomenúť ich starším, ktorí radi zabúdajú".V novom predstavení si prvýkrát v GUnaGU zahrá mladá herečka Petra Dubayová, známa aj z televíznych obrazoviek. Vo Varím a verím ďalej účinkujú Lucia Vráblicová a Viktor Horján. Kostýmy navrhla Simona Vachálková a scénu Silvia Makovická. Hudbu zložil Slavo Solovic, ktorý má prvýkrát v GUnaGU aj naživo hrať.