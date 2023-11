Zažite Vianoce s Miškom a Líškou prostredníctvom videoklipu Najkrajší dar

Vokály naspievali deti

Krásny domček v Devíne

Vianočné turné

29.11.2023 (SITA.sk) - Oslava sviatkov, plných radosti a pokoja, ktoré ľudí spájajú azda najviac, sa pomaličky blíži. Na vianočnú nôtu stavilo i čarovné spevácke duo Miško s Líškou, ktoré vydalo novú skladbu Najkrajší dar. Novinka je súčasťou vianočného albumu, ktoré aktuálne vychádza a nesie rovnaký názov ako spomínaná pieseň.„Nejde iba o hudobné CD, jeho súčasťou je aj vianočná audiorozprávka, ktorá nesie rovnaký príbeh ako naše vianočné predstavenie. Okrem nás v tejto rozprávke účinkujú aj Zuzka a Hanka Hrvoľové ako rozprávači. Hanka má iba 3 roky, ale svoje texty narozprávala ako veľká herečka. Audiorozprávku dopĺňajú naše nové vianočné pesničky, vrátane titulnej piesne Najkrajší dar,“ predstavuje vianočný projekt Emanuela Dobšovičová, ktorá stvárňuje Líšku.Text a hudbu má na svedomí Zuzana Hrvoľová, krásny aranžmán piesni dodal Martin Husovský, s ktorým spevácke duo spolupracuje pravidelne. Vokály naspievali deti z Muzikálovej akadémie RDS Art Group, ktoré zároveň účinkujú vo videoklipe. „Keďže sme chceli byť včas pripravení na vianočné obdobie, text bol hotový už koncom leta. Nahrávali sme v štúdiu Vox Populi RDS Art Group v Bratislave,“ približuje Martin Macko alias Miško.Pieseň je o uvedomení si, aké je vzácne byť obklopený priateľmi a milujúcou rodinou. Započúvať sa do smiechu, radosti a užívať si vzájomnú prítomnosť, v ktorej spočíva to skutočné čaro sviatkov. „Je to naša prvá vianočná pieseň, ale nie jediná. Tento rok sa nám podarilo nahrať štyri vianočné pesničky, ktoré budú deti počuť na našom vianočnom albume aj vianočnom predstavení,“ prezrádza Líška.„Táto pieseň hovorí o tom, že na Vianoce nie je treba kupovať či dostávať dary materiálneho typu. Je skôr o tom, že ako rodina a priatelia trávime spolu čas, sedíme zabalení v deke a pozorujeme, ako vonku sneží, pečieme koláče a rozdávame lásku, to je myslím základ. Láska,“ dopĺňa Miško na margo významu novej pesničky.Výrobu videoklipu zastrešil Randal Junior, o námet a réžiu sa postarala Zuzana Hrvoľová, ktorá stojí za celým projektom. Kamery sa zhostili Milan Hrvoľ a Marcel Nagy, ktorý sa zároveň postaral o strih, postprodukciu a vizuálne efekty. „Natáčali sme v krásnom domčeku v bratislavskom Devíne, ktorý zohrával úlohu môjho, teda Líškinho domčeka,“ predstavuje Líška, kde sa ich Vianoce odohrávajú.„No Líška však nevie, že má pre ňu Miško prekvapenie. Pozve všetkých ich kamarátov, aby spolu trávili čas, hrali sa, zabávali, no v tom príde ďalšie prekvapenie. Príbuzní všetkých detí, ktoré Miško pozval. A tak sa mohli začať pravé Vianoce. Rodina a priatelia po kope,“ približuje Miško scény videoklipu.Vo videu sa objavujú deti z Muzikálovej akadémie Bratislava, ktoré zároveň nahrávali aj vokály do pesničky a spolu s nimi aj ich súrodenci. „Rodina na konci videa nie je jedna veľká rodina, je to príbuzný každého dieťaťa v klipe. Ale svojím spôsobom by sa dalo aj povedať, že sme rodina, pretože držíme pri sebe a užívame si spoločne vianočnú atmosféru. Príchod rodičov je tiež prekvapením, tentokrát pre deti, ktoré rovnako predtým prekvapili svojou návštevou Líšku,“ dopĺňa Miško k téme videa.„V decembri nás čaká vianočné turné s predstavením Najkrajší dar. Je to úplne nové predstavenie s vianočnou tematikou, ktoré bude mať premiéru 3.12.2023 v Smoleniciach a poslednýkrát ho tento rok odohráme 31.12.2023 v Lučivnej. Medzitým navštívime viacero slovenských miest,“ prezrádza Miško.Predstavenie bude obsahovať nie len vianočné novinky, ale aj najobľúbenejšie pesničky z dielne Miška s Líškou, ktoré už deti poznajú z YouTube či ich pilotného predstavenia. Okrem obľúbených pesničiek sa deti a ich rodičia i tentokrát môžu tešiť aj na krásne farebné kulisy a rekvizity.„Po novom roku sa na pódiá opäť vrátime s naším predstavením Narodeniny, ktoré má už za sebou aktuálne viac ako 30 repríz. Samozrejme, pripravujeme aj ďalšie videoklipy. Iba minulý týždeň sme zverejnili klip k pesničke Gymnastika. Máme rozpracovaný ešte jeden zasnežený zimný klip a tiež klip k našej obľúbenej tanečnej pesničke Upratovanie,“ odhaľuje Líška ďalšie plány speváckeho dua.Informácie o blížiacom sa turné, ale i ďalších novinkách sú dostupné na www.miskosliskou.sk