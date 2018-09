Divadlo Ján Palárika v Trnave chystá svoj prvý Deň otvorených dverí

Divadlo Jána Palárika v Trnave, archívna snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj Divadlo Jána Palárika v Trnave, archívna snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Trnava 19. septembra (TASR) - Divadlo Jána Palárika v Trnave pripravuje na sobotu 29. septembra svoj prvý Deň otvorených dverí (DOD). Od 14. h sa uskutočnia v hodinových intervaloch štyri prehliadky zákulisia s Danielou Zacharovou z Krajského pamiatkového úradu Trnava, ktorá poodhalí históriu divadla, a s hercom Tomášom Vravníkom, ktorý pootvorí dvierka do súčasného divadelného života. DOD bude od 18.30 h pokračovať talkshow herca Michala Jánoša Pred oponou. Privíta v nej predsedu Trnavského samosprávneho kraja Jozefa Viskupiča a novú riaditeľku divadla Zuzanu Šajgalíkovú.Pre detských divákov bude fungovať kreatívny priestor Ateliér Dvor, kde sa budú môcť zapojiť do maľovania nadrozmerného obrazu divadla. V originálnej maliarskej divadelnej dielni sa uskutočnia každú celú hodinu tvorivé dielne, v ktorých pracovníci divadla vyrobia spolu s deťmi odznaky. Špeciálny suvenír si môžu vyrobiť aj v zámočníckej dielni divadla. Technickí nadšenci si vyskúšajú prácu divadelného osvetľovača a "rozsvietia" divadlo. Okrem toho bude počas DOD pripravený zábavný fotokútik, v ktorom sa účastníci môžu odfotografovať v divadelných kostýmoch či s rekvizitami a fotografie si odniesť so sebou ako príjemnú spomienku.Vo veľkej sále bude zatiaľ prebiehať otvorená skúška, v rámci ktorej návštevníci spoznajú prípravný proces tvorby inscenácie, konkrétne prácu hercov a režiséra inscenácie Neprebudený. V Zrkadlovej sále bude burza, na ktorej fanúšikovia nájdu plagáty, bulletiny či rekvizity z obľúbených hier."Úplným záverom, veríme, že skvelého dňa, bude after párty s príjemnou hudbou v spoločnosti vzácnych hostí, hercov, kolektívu divadla a hlavne našich divákov," uviedla riaditeľka Šajgalíková. Vstup na podujatie je bezplatný, vstupné na talkshow Pred oponou je jedno euro.